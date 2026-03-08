El propio Betis se cierra su techo en Getafe (2-0)

Frío, frío, por momento distraído y hasta ausente estuvo el Betis en un rodeo que exige sangre caliente a borbotones, el Coliseum, donde sufrió una derrota sin paliativos, inapelable, ante un Getafe que ha ganado cuatro de sus cinco últimos partidos. Bastaron los goles en la primera parte de Kiko Femenía y Satriano para doblegar al equipo de Manuel Pellegrini, que tras su campanada en el Metropolitano que lo postulaba como aspirante a los puestos de Champions, parece dimitir definifitamente de esa noble lucha. A ocho puntos queda. Es la consecuencia de haber sumado sólo dos puntos de los nueve por los que ha litigado con tres equipos que miraban abajo, Rayo, Sevilla y Getafe.

Entraba el Betis en un nuevo escenario de la temporada después de varias semanas limpias de partidos intersemanales y se reflejó en su tibia intensidad en su litigio al sur de Madrid. Esa Europa League que tan golosa se le puso con el último sorteo revolotea alegre en la mente de un equipo que, no se olvide, viste del color de la esperanza. Y Manuel Pellegrini, aun prudente y sensato como pocos, no es ajeno a ese sentir general de todo el que respira Betis. Por eso rotó y bien para visitar a una formación con varios jugadores con aspecto de malotes de una peli de Chuck Norris: Abqar, Romero, también los recién llegados Satriano y Luis Vázquez, que le han terminado de afilar el colmillo arriba.

Por si fuera poco, la castrense escuadra del sargento Bordalás regresaba a su pequeño campo de minas espoleada por su aldabonazo en el Santiago Bernabéu del lunes anterior. Como si a esta gente le hiciera falta eso para jugar enardecidos...

Ante ellos trató de imponer su plan un Betis que atufaba a circunstancial, con toda la línea defensiva renovada, más el dúo Deossa-Altimira por delante y Álvaro Fidalgo como vértice más adelantado de ese triángulo de centrocampistas, para que Pablo Fornals se tomara ese descanso que, como se vio en el derbi, tanto ansiaban sus piernas. Las novedades la remataba el Chimy Ávila por la derecha en lugar de Antony. Lo mismo es...

Sólo Abde permanecía del grueso de titulares de los últimos partidos. El jugador más en forma. La pieza más desequilibrante. Bordalás lo tenía muy claro y ordenó a Djené un marcaje al hombre sin remilgos. Todo, dentro de un sistema 5-4-1 con Satriano como cuatro medio volcado a la izquierda y Luis Vázquez arriba, a buscar el contacto con Bartra y Valentín Gómez.

El Betis tuvo la pelota tres cuartas parte del tiempo en la primera parte. Y al Getafe le importó un bledo. Se jugó a lo que quisieron los madrileños. Y eso que el primer remate medio peligroso llegó con un cabezazo del Cucho tras un centro tenso del Chimy desde la derecha. Fue al cuarto de hora, unos minutos después de un extraño parón de cinco minutos, desde el 6 al 11, por un altercado que protagonizaron jóvenes exaltados del equipo local justo tras la portería de Álvaro Valles.

Cuando el partido se fue asentando, ya quedaba de manifiesto que el dominio bético tenía mucho de ficticio. Que el Getafe apenas se inquietaba. Júnior Firpo apareció en una primera incursión al minuto de juego, pero fue un espejismo. Tampoco Ángel Ortiz estiraba el campo por el otro costado y Fidalgo trataba de ofrecerse por todo lo ancho del terreno de juego para engarzar juego y aprovechar los movimientos del Cucho, pero el 5-4-1 de Bordalás no ofrecía un resquicio.

Y menos que iba a ofrecer cuando Juan Iglesias, que ya había colgado un saque de banda peligroso desde la derecha en la jugada anterior, insistió desde la izquierda con otro saque fuerte y tenso que cabeceó con habilidad el central Domingos Duarte. La parábola, envenedada, obligó a Álvaro Valles a una apurada estirada y el rechace le cayó a Kiko Femenía, que chutó fuerte antes de que lo taparan. La pelota golpeó el larguero con violencia y se introdujo en la jaula. Fue el segundo gol del lateral en Primera, corría el minuto 28 y ya tenía Bordalás los cuatro ases de la partida en su mano. Cambió el sistema a 4-5-1 con Djené incrustado en la zona ancha.

Lejos de que ese rejonazo despertara a los béticos, al filo del descanso llegó el gol que lo terminó de complicar todo. Abde reclamó una falta, Abqar colgó una pelota con muy mala uva a la espalda de la zaga verdiblanca y Satriano se anticipó a Álvaro Valles para elevarle la pelota y marcar con habilidad.

De repente, los béticos se fueron al intermedio con una misión hercúlea por delante, nada menos que remontarle dos goles al Getafe de Bordalás en su campo.

Y quien movió ficha en el intermedio no fue Pellegrini, sino Bordalás: fue Abqar, que estaba amonestado, quien no salió y dejó su vacante al medio Mario Martín para que Djené volviera a la zaga de cuatro.

Nada cambió en un Betis monocorde y sin un gramo de pólvora. Fracasó ese doble pivote con Deossa y Altimira. La bisagra llegó con ese triple ingreso de Fornals, Riquelme y Antony por Fidalgo, Deossa y Abde.

Antony tardó segundos en conectar su primer remate, demasiado cruzado, y Fornals se animó a acercarse a la zona del brasileño para tratar de desenredar la tupida red de Bordalás. El Chimy se ubicó de segundo punta bajo un 4-4-2 y poco a poco, entre el cansacio de los de azul, el bajo nivel de la banda derecha Bochelli-Nyom tras los cambios y que Antony es Antony, empezaron a desgranarse llegadas béticas. Y ya muy al final, David Soria se tuvo que emplear en un centro de Antony al segundo palo que se complicó (81’), en un remate a quemarropa de Bakambu a centro de Antony (89’) y en un remate final del Chimy (90’).

Murió el partido y con él se fueron por el sumidero las opciones que tenía el Betis de romper tu techo con Pellegrini y asaltar las cuatro primeras plazas. Si la Champions cae será de rebote por la quinta plaza... o levantando ese título en Estambul que tanto ilusiona y distrae.