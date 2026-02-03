Sevilla, cuarta ciudad con más pisos turísticos ilegales: El Ministerio ordena retirar 2.659 anuncios

Un grupo de turistas frente a la Catedral durante un día de lluvia

Sevilla se afianza como uno de los principales focos del alquiler turístico irregular en España. El Ministerio de Vivienda ha detectado 2.659 alojamientos turísticos y de temporada ilegales en la capital andaluza, cuyos anuncios deberán ser retirados de inmediato de las plataformas digitales.

Esta cifra consolida una tendencia que ya se intuía el pasado septiembre, cuando la Ventanilla Digital de Arrendamientos de Andalucía contabilizó 2.289 viviendas irregulares y situó a Sevilla como la ciudad española con más pisos turísticos fuera de normativa, por delante de destinos tan tensionados como Marbella, Málaga o Benalmádena.

La actualización del Ministerio confirma que el fenómeno no solo persiste, sino que ha seguido creciendo en los últimos meses, especialmente en los barrios donde el turismo de corta estancia ha ganado más protagonismo.

Los barrios más afectados

La presión se concentra en Casco Antiguo, Triana, Los Remedios y Nervión, áreas donde la presencia de apartamentos turísticos ha desplazado progresivamente al alquiler residencial.

En el corazón histórico de la ciudad, en zonas como Santa Cruz, Alfalfa, San Bartolomé, San Lorenzo o El Arenal, la sustitución del alquiler tradicional por estancias breves ha modificado la composición del vecindario, ha elevado las rentas y ha favorecido la aparición de comercios orientados al visitante en detrimento de los negocios tradicionales.

En Triana, especialmente en el entorno del Puente, la calle Betis y Pagés del Corro, la demanda de alojamientos turísticos ha crecido de forma acelerada, lo que se traduce en una mayor intensidad de la actividad irregular.

Un patrón similar se observa en Nervión, donde la proximidad a zonas comerciales y de servicios incrementa el atractivo para los propietarios que destinan sus viviendas a alquileres de corta duración. Según el Ministerio, la mayoría de los inmuebles señalados habían solicitado el código obligatorio para anunciarse (vigente desde julio de 2025), pero no cumplían los requisitos exigidos por la normativa.

Andalucía: casi 22.000 alojamientos y la Costa del Sol como epicentro

Aunque Sevilla ocupa un lugar destacado, el fenómeno adquiere mayor dimensión en el conjunto de Andalucía, que alcanza 21.872 alojamientos ilegales, frente a los 16.740 registrados en septiembre. La comunidad se sitúa con diferencia como la más afectada de España.

La provincia de Málaga continúa siendo el epicentro, con siete municipios entre los veinte con más solicitudes revocadas a nivel nacional, impulsados por la fuerte expansión del turismo de sol y playa que ha desplazado buena parte del parque residencial hacia modelos más rentables.

En este contexto, Sevilla capital se coloca como el segundo municipio andaluz con más irregularidades y el primero si se excluyen destinos costeros.

86.275 alojamientos ilegales en España

A escala estatal, el Ministerio de Vivienda ha notificado 86.275 alojamientos ilegales. Del total de 412.253 solicitudes tramitadas para obtener el código de registro obligatorio, el 78% corresponde a alquiler turístico y el 22% a alquiler de temporada.

Tras Andalucía, las comunidades con mayores volúmenes de irregularidades son la Comunidad Valenciana, Canarias, Cataluña y Madrid. En el ranking municipal, Sevilla ocupa la cuarta posición, solo por detrás de Madrid, Barcelona y Marbella.

La capital madrileña presenta además una singularidad: el 83% de sus solicitudes corresponden a alquiler de temporada, una proporción muy distinta a la del resto del país.

Impacto en Sevilla

El impacto económico y urbano en Sevilla es notable. Los barrios con mayor densidad turística han experimentado una subida constante del precio del alquiler, lo que dificulta el acceso a la vivienda para jóvenes, familias y trabajadores.

La mayor rentabilidad del alquiler turístico acelera el desplazamiento de residentes y contribuye a la transformación del comercio local, que se orienta cada vez más al visitante.

El Ministerio sostiene que la retirada obligatoria de anuncios podría favorecer el retorno de parte de estas viviendas al mercado residencial, incrementando la oferta disponible y contribuyendo a aliviar la tensión del mercado en los próximos meses, aunque los datos sugieren que el fenómeno no solo no se ha estabilizado desde la entrada en vigor de la nueva normativa, sino que ha empeorado.