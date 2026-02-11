Tras el regreso de Adnan Januzaj junto al resto del grupo este pasado martes, el Sevilla Fútbol Club se ha ejercitado sin novedades en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Matías Almeyda, que ya prepara el duelo de este fin de semana sin lesionados Marcao, Andrés Castrín, Oso ni Rubén Vargas, afronta un partido crucial frente al Deportivo Alavés, rival directo por evitar unos puestos de descenso que se encuentran a tres puntos, aunque el Rayo Vallecano debe jugar aún con el Oviedo.