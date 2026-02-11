La viral respuesta de la afición del Sevilla ante el polémico vídeo del CTA: "Vamos a poner otras imágenes"

Tres días después, la polémica del Sevilla Fútbol Club - Girona del pasado domingo sigue dando de qué hablar. La Real Federación Española de Fútbol compartió este martes su habitual programa 'Tiempo de Revisión', en el que el Comité Técnico Arbitral analiza las acciones polémicas de las últimas jornadas. En esta vigésima edición, el cuadro hispalense ha sido protagonista tanto por el penalti no señalado frente al combinado gerundense como por la pena máxima que Soto Grado y González Fuertes, sobre el césped y en la sala VOR respectivamente, decretaron en Son Moix ante el RCD Mallorca.

Para los expertos arbitrales que analizaron ambas jugadas, ninguno de los colegiados erró en sus decisiones, algo que a la afición del Sevilla ha considerado tan incomprensible como extraño. La razón es muy sencilla: situaciones muy similares han ocurrido a favor del conjunto nervionense y nunca se decretaron. En un vídeo publicado por el usuario @RafaVividor a través de su cuenta de Twitter, se ha editado el 'Tiempo de Revisión' cambiando las imágenes de estas últimas semanas por acciones en las que el combinado hispalense salió perjudicado. Concretamente, este aficionado ha comparado la mano no decretada por la de Vitor Reis con la que sí se señaló a Fábio Cardoso en el Reale Arena.

Un caso muy similar es la diferencia de criterio entre el penalti de José Ángel Carmona sobre Jan Virgili en Mallorca, incluido en el vídeo de la RFEF, y el que no se decretó en el RCDE Stadium a favor del Sevilla Fútbol Club. En aquella ocasión fue Rubén Vargas el que cayó en el área del RCD Espanyol, quedando la acción en otra nueva anécdota negativa para el combinado hispalense en este curso 2025/2026. Las reacciones no se han hecho esperar por parte de la hinchada nervionense, que ha compartido el vídeo hasta que ha alcanzado, por el momento, cerca de 12.000 visualizaciones en Twitter.

El Sevilla sigue sumando quejas

Las protestas de la hinchada sevillista no son las únicas emitidas en redes sociales tras el encuentro frente al Girona. El propio Sevilla publicó en sus redes sociales las dos manos del combinado gerundense dentro del área, siendo la de Vitor Reis más que punible, amén de las declaraciones tras el partido de Matías Almeyda o Kike Salas, quienes pidieron "respeto" para un club histórico como es el nervionense. Nemanja Gudelj ha comparecido ante los medios de comunicación este miércoles en la habitual rueda de prensa que ofrece un jugador del conjunto blanquirrojo, sacando de nuevo el tema a la palestra y asegurando qhaber notado este curso "que son muchas las decisiones cuestionables, la moneda cae en el lado malo y eso me molesta".