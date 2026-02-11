Gudelj y su futuro: “El equipo no se merece un capitán con la cabeza en otro sitio”

Nemanja Gudelj, capitán del Sevilla, ha comparecido este miércoles en la habitual rueda de prensa intersemanal del club. El serbio calificó el encuentro ante el Alavés como una final, pidió el apoyo de la afición de cara al partido del sábado, reclamó respeto hacia el arbitraje, habló sobre su futuro y expresó su deseo de que Odysseas Vlachodimos continúe en Nervión durante mucho tiempo.

Partido ante el Alavés

"Son todos finales ahora y el equipo está bien, entrenando fuerte, corrigiendo los errores que tenemos. Y la verdad es que el equipo está preparado para la siguiente final".

El sistema

"El míster últimamente está jugando de cinco y me siento bien. Creo que llevo siete años aquí y he jugado en distintas posiciones y me siento bien como central, entre los centrales o en el medio campo. Donde el míster me necesite intentaré dar lo máximo".

Su futuro en el Sevilla

"Esos son temas que lleva mi padre. Hemos quedado en no hablar de estas cosas. A mí no me ha llegado nada porque yo quiero tener la cabeza en el Sevilla. Ya habrá tiempo para hablar de eso; ahora lo más importante es el Sevilla. El equipo no se merece un capitán que esté con la cabeza en otro sitio".

Arbitraje

"Lo bueno es que el equipo está recuperando a muchos lesionados, pero vamos recuperando; eso hace que si se cae uno va a estar otro. No me preocupa el caso de los apercibidos. Yo creo que han salido varias noticias de nuestro equipo. Yo estoy de acuerdo en que hay varias situaciones donde creo que se nos ha faltado un poco más al respeto y yo pediría respeto para el Sevilla FC, porque estamos por debajo en arbitraje respecto a otros equipos".

Muchos goles recibidos

"Es una cosa que tenemos que mejorar, pero la defensa es una cosa del equipo entero. Si recibes dos y marcas tres acabas ganando".

Diferencia de arbitraje

"No quiero echar culpa al arbitraje por la situación en la que estamos. Lo que he notado son muchas decisiones cuestionables y la moneda cae al lado malo cuando podría caer en el otro lado. No hay otra. Yo solo pido más respeto del arbitraje y unas decisiones un poco mejor".

Pide apoyo para el sábado

"Lo que quiero pedir para el sábado es apoyo, un sevillismo al máximo. Da igual cómo empiece el partido, si nos dan un golpe, necesitamos un sevillismo 95 minutos a tope. Cuando el equipo y la afición se unen no hay un equipo que lo vaya a pasar fácil".

Las críticas

"La crítica siempre va a venir, somos profesionales. Hay que trabajar unidos, intentar mejorar y sacar en los partidos lo máximo".

¿Jugar en Nervión está pesando?

"Cuando la afición y el equipo están unidos es cuando se saca el mejor rendimiento. El enfado de la afición es entendible, pero no es una situación ideal. Y así vamos a salir juntos".

Situación muy diferente a la que encontró al llegar

"Es complicado. No es una situación desconocida para mí. En los primeros cuatro o cinco años estaba en una situación diferente, que hay que aceptar y volver al Sevilla que ha estado siempre y que merece estar. Hay cánticos que no pueden estar en un campo de fútbol".

"Yo desde los primeros días me sentí en casa. Sabemos que la situación es difícil, que va a haber enfados, pitos, y sabemos que la afición va a ser nuestro jugador 12 y ojalá podamos estar hablando de otra situación".

Posible vuelta de Sergio Ramos

"Es un gran futbolista y jugador, pero esa pregunta no es para mí".

Relación con Matías Almeyda

"Sí, la relación con todo el grupo y el míster es muy buena; y creemos que es ideal para este Sevilla y confiamos mucho en él; y él en nosotros".

Vlachodimos o Bono

"Es difícil. Bono ha ganado títulos y tengo buena relación con Odi. Muchas veces nos encontramos para tomar un café, es un portero espectacular y ojalá pueda estar muchos años aquí".