Kike Salas: "Somos un club histórico y merecemos respeto"

Kike Salas, uno de los grandes protagonistas del Sevilla con su gol en el descuento -con permiso de Vlachodimos-, habló en los micrófonos de DAZN tras evitar la derrota en el último suspiro.

“El equipo estaba volcado, hemos empatado prácticamente en el 92. Es verdad que no podemos conceder esa ocasión al final, quedaban 30 segundos y se nos ha complicado”, reconoció tras el encuentro, en referencia al penalti cometido por Suazo en el tiempo de descuento, que quedó en nada después de que Vlachodimos le ganara el duelo desde los once metros a Stuani.

Sobre su gol, Kike Salas lo explicó así: “La he cogido desde fuera y le he pegado con lo que me quedaba, con el alma. Habíamos mejorado mucho en la segunda parte, yo había tenido ocasiones claras y, gracias a Dios, ha entrado en los minutos finales”.

El central también analizó las dificultades del equipo en la primera mitad, en la que el Sevilla volvió a mostrar problemas para controlar el partido y fue superado por el Girona durante varios minutos. “En el primer tiempo no hemos sabido gestionar bien los tiempos. Fallábamos en la presión y eso nos ha penalizado”, detalló, aunque se quedó con que el equipo “no ha dejado de intentarlo”.

El canterano se mostró especialmente molesto al ser cuestionado por un posible penalti reclamado por los de Almeyda en la primera parte: “Lo revisan, pero no dicen nada desde arriba. Somos un club histórico y merecemos respeto. Lo podría haber mirado, a lo mejor, pero es una decisión que no depende de nosotros”, cerró el canterano..