Ejuke en la izquierda, la vía de Almeyda para dar continuidad al 4-4-2 tras la lesión de Oso

El Sevilla continúa preparando el encuentro ante el Alavés, un partido que su capitán Gudelj, ya ha catalogado como una final en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los de Nervión se juegan mucho más que tres puntos frente a un rival con el que aún mantienen cuentas pendientes, ya que el conjunto vitoriano fue el encargado de eliminar al equipo sevillista de la Copa del Rey.

El pasado domingo, ante el Girona, el equipo arrancó con una línea de tres centrales. Sin embargo, tras el serio repaso del conjunto de Míchel en la primera mitad, Almeyda rectificó al descanso y apostó por un 4-4-2. Con la entrada de Oso en la banda izquierda y Ejuke en la derecha, el Sevilla mejoró y generó llegadas constantes que, al menos y junto al milagro de Odisseas Vlachodimos, sirvieron para rescatar un punto.

La continuidad del 4-4-2 era una de las opciones que barajaba Matías Almeyda para este duelo decisivo. No obstante, la lesión de Oso -que estará de baja entre cuatro y cinco semanas- ha complicado ese planteamiento. Aunque no se descarta que Chidera Ejuke pueda ocupar el extremo izquierdo, una demarcación que conoce bien.

El nigeriano ya actuó en esa banda, especialmente con García Pimienta al frente del equipo, y también con Almeyda antes de la marcha de Lukebakio de Nervión. Así ocurrió en los primeros encuentros de la temporada, como ante el Athletic Club o el Getafe.

Si finalmente se opta por esa alternativa, el lateral derecho podría doblarse con Carmona y Juanlu. Habrá que ver, eso sí, el rendimiento del jugador natural de El Viso del Alcor, que fue sustituido al descanso frente al Girona tras ser pitado por el Sánchez-Pizjuán, después de su partido para olvidar en Son Moix, donde Jan Virgili le superó con claridad, cometió un penalti y salió en la imagen de todos los goles que recibió el Sevilla. Otra alternativa sería la entrada de Januzaj en la derecha, ya recuperado, aunque no se espera que sea titular ante el Alavés, ya que llega tras un mes fuera del terreno de juego.