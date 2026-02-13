Alineación probable del Sevilla para recibir al Alavés: todos a una

Matías Almeyda y el vestuario del Sevilla Fútbol Club son conscientes de la importancia que tiene derrotar al Deportivo Alavés este sábado en Nervión. Los jugadores del conjunto hispalense han instado vía redes sociales a que el sevillismo acuda de rojo al Ramón Sánchez-Pizjuán para un partido que se antoja vital en la lucha por la permanencia. Siguiendo el ejemplo de lo vivido el pasado curso frente a la Unión Deportiva Las Palmas, en un encuentro que supuso la salvación virtual para los de Joaquín Caparrós gracias al tanto de Álvaro García Pascual, el 'Todo al rojo' que se instauró para recibir a la Juventus de Turín en aquellas semifinales de la UEFA Europa League de 2023 resurgirá una ve más en el corazón de Nervión.

Además de tener cinco jugadores apercibidos, César Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Lucien Agoumé, Gabriel Suazo y José Ángel Carmona, el técnico del Sevilla no podrá contar con los lesionados Marcao, Andrés Castrín, Oso y Rubén Vargas. El duelo frente al Getafe del próximo fin de semana también es una prueba de fuego para el equipo que dirige Almeyda, aunque no hay que perder de vista que en dos jornadas tendrá lugar el Gran Derbi ante el Real Betis Balompié en el Estadio de La Cartuja. Para ese momento, el entrenador del cuadro nervionense podrá realizar variaciones con respecto al once que se plantará este sábado sobre el verde del Sánchez-Pizjuán.

Almeyda y Juanlu, como capitán, charlan durante el partido. / Antonio Pizarro

El regreso de Tanguy Nianzou, una posibilidad

Con varias dudas en el eje de la zaga, parece que Odysseas Vlachodimos, Nemanja Gudelj, Kike Salas y Gabriel Suazo repetirán en el once inicial de Matías Almeyda. José Ángel Carmona o Juanlu Sánchez podrían partir de inicio en el carril derecho, mientras que Tanguy Nianzou tiene opciones de regresar a la titularidad en el hueco de César Azpilicueta. Aunque el navarro es uno de los fijos para el técnico bonaerense, el galo ha partido de inicio cuando las lesiones se lo han permitido. Ahora que lleva unas semanas junto al resto de sus compañeros, parece un buen momento para darle algo de confianza a uno de los mayores problemas que tiene el Sevilla Fútbol Club en la actualidad.

Parece poco probable que Almeyda vaya a variar el centro del campo y la delantera, con Lucien Agoumé, Batista Mendy, Peque Fernández, Akor Adams y Neal Maupay. El atacante francés, que vio portería en su primer partido como jugador del Sevilla en Son Moix, debe comenzar a entonarse si no quiere ser una mancha en el historial de la dirección deportiva de Antonio Cordón. La falta de gol no parece ser un problema para el conjunto nervionense, que deberá ajustar sus problemas en defensa si no quiere seguir sufriendo en demasía para lograr la permanencia.

Maupay, muy perdido, ante Blind. / Antonio Pizarro

Alineación probable

Vlachodimos; Carmona, Nianzou, Gudelj, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Mendy, Peque; Maupay, Akor Adams.