Adnan Januzaj y el viento, protagonistas en la última sesión del Sevilla FC antes de recibir al Alavés

Todo aquel que sea consciente de la situación que atraviesa el Sevilla Fútbol Club sabe que el encuentro de este fin de semana frente al Deportivo Alavés es una final. Ambos equipos se encuentran empatados en la clasificación con 25 puntos cada uno, tres por encima de los puestos de descenso a expensas de lo que pase en el encuentro aplazado entre Rayo Vallecano y Real Oviedo. Los pupilos de Matías Almeyda llegan tras conseguir un empate sobre la bocina ante el Girona CF gracias al tanto de Kike Salas y la parada de Odysseas Vlachodimos en el tiempo de descuento, mientras que el Getafe derrotó al combinado babazorro en Mendizorroza por cero a dos.

El Sevilla se ha ejercitado por última vez en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios antes del duelo que se disputará este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con la ausencia de Adnan Januzaj como principal novedad. En una sesión marcada por las importantes rachas de viento, el cuadro nervionense ha entrenado con las bajas de Andrés Castrín, Marcao, Oso y Rubén Vargas, que causarán baja en el duelo ante el Alavés. El regreso del central lucense está previsto para la próxima semana, que podría volver al once titular frente al Getafe en el Coliseum, dándole a Almeyda opciones para variar el eje de su defensa.

Castrín en el encuentro ante el Getafe. / José Manuel Vidal / EFE

Semanas claves para los lesionados

Tras Castrín, el próximo que debe regresar es un Rubén Vargas cuya vuelta está prevista para el Gran Derbi ante el Real Betis Balompié. Sin embargo, hay que ser cautos con el suizo, que ya se rompió en su última vuelta con el Sevilla Fútbol Club. La presencia del ex del Augbusrgo se antoja clave para el último tramo de la temporada, ya que debería ser la principal figura de un equipo que necesita de sus goles para amarrar la salvación con la mayor tranquilidad posible. Dejando de lado a un Marcao que no parece vaya a enfundarse de nuevo la elástica blanquirroja, Oso sería el último de esta lista. El de Torrevieja debería volver en unas cuatro o cinco semanas, siendo duda su presencia hasta el fin de semana del 15 de marzo, en el que los hispalenses se medirán al Fútbol Club Barcelona.

A estas ausencias hay que sumar la amplia ristra de apercibidos con las que cuenta el Sevilla. César Azpilicueta, Tanguy Nianzou, José Ángel Carmona, Gabriel Suazo y Lucien Agoumé cuentan con cuatro amarillas cada uno, por lo que ver una cartulina significaría perderse el próximo encuentro. Cualquiera de estas bajas serían un problema para Matías Almeyda, que cuenta con todos estos jugadores como titulares cada vez que se encuentran disponibles. Sin embargo, el técnico bonaerense ha reconocido en rueda de prensa que tiene distintas alternativas por si alguno de ellos fuese amonestado próximamente.