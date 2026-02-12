Una leyenda del Sevilla FC advierte sobre el momento del equipo: "Yo he vivido estas situaciones"

Con tres puntos de ventaja sobre los puestos de descenso, a expensas de lo que hagan Rayo Vallecano y Real Oviedo en el encuentro aplazado que debe disputarse en la capital de España, el Sevilla Fútbol Club atraviesa un momento complicado de la temporada. La crisis económica afecta a lo que sucede sobre el césped, algo que desagrada enormemente a los aficionados de un equipo que ha caído en picado en estas últimas temporadas. Muchas son las voces autorizadas que han hablado sobre la situación del conjunto nervionense, aunque en esta ocasión ha sido un Dorsal de Leyenda de la entidad el que ha opinado acerca de los problemas que asolan al club.

Francisco López Alfaro, mítico jugador del Sevilla en la década de los 80, ha concedido una entrevista en COPE Sevilla donde ha analizado el mal momento de forma del conjunto nervionense: "Me llama la atención que es el equipo que más ha perdido. Las mismas derrotas que Levante y Oviedo y eso personalmente me preocupa. El tema de la calidad de las plantillas... El año pasado estaba ahí y fue similar. No había forma de comprar jugadores porque no querían esta situación y por el tema del dinero. No había posibilidad. Este año ha sido igual o peor. ¿Y qué será el año que viene?".

Francisco se abraza al histórico delegado del Espanyol José María Calzón en el Dorsal de Leyenda 2022. / Antonio Pizarro

Consciente de los problemas que asolan al Sevilla Fútbol Club a todos los niveles, Francisco ha dejado claro que solamente hay un camino a seguir: "Hay que unirse y no todo el día criticando, pensemos que los jugadores son los mejores y vamos a dar apoyo para que puedan rendir al 100% y no al 50% por el miedo que se está creando. Vamos a intentar remar en el mismo camino y a ver si esto lo sacamos adelante. Hay veces que se ve venir". "Yo he vivido estas situaciones", recalcaba el exjugador, que recordó pasar por los mismo "en dos ocasiones en el Espanyol se solucionó por el buen grupo que había, que es fundamental. El grupo tiene que estar tranquilo y unido. Si no, el equipo no funciona".

Matías Almeyda, un hombre de confianza

Cuestionado acerca de Matías Almeyda, que cuenta con el respaldo total de la directiva sevillista en un curso marcado por la regularidad, Francisco considera que es "un tío positivo. Recuerdo el partido ante el Villarreal, nos quedamos con uno menos al lesionarse el último cambio... Ha cometido errores. Pero, ¿a quién traes? Habría que tener algo más de plazo para Almeyda y si en dos, tres partidos no funciona, habrá que buscar, pero, claro, a ver qué te traes".

En cuanto al apartado técnico que plantea el bonaerense, el exjugador del Sevilla Fútbol Club cree que "cambió algo y el equipo funcionaba algo mejor" tras un dubitativo inicio de campeonato: "Lo que veo es la facilidad con las que nos llegan a portería. Es como si fuera un equipo de juveniles y ahí viene el problema. El equipo no está bien posicionado, no es capaz de hacer una falta. En ataque, si no tengo calidad, pego en largo o el balón parado". "Un punto es fundamental", asegura un Francisco que considera clave la "portería a cero y tenemos opciones de empatar o ganar. Hay que defender de otra manera".