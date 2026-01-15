El ex trabajador de Emvisesa pide a la juez que impute a los delegados de Hacienda y Urbanismo en el 'caso Pineda'

El ex trabajador de la empresa municipal de la vivienda de Sevilla (Emvisesa) Daniel M. L., quien recibió un pago de 78.650 euros de la empresa de la mujer de Rafael Pineda, ex jefe de gabinete del Delegado del Gobierno en Andalucía, tras la operación urbanística por la que se enajenó una parcela en Pino Montano Norte, ha pedido a la juez que impute en la causa a los delegados de Hacienda y Urbanismo, Juan Bueno y Juan de la Rosa, respectivamente, en relación con esta investigación que desarrolla este juzgado y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El ex empleado, que era jefe de Sección de Terciarios de Emvisesa y fue despedido de forma contundente tras conocerse un informe del instituto armado, ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla en el que se persona en las actuaciones, niega su participación en la venta de la parcela del Higuerón y en el que apunta a la comisión ejecutiva de Emvisesa, de la que forman parte seis personas, entre ellos los dos políticos del PP mencionados y el gerente de Emvisesa, Manuel Morillo.

El abogado del ex trabajador analiza en el escrito dirigido a la juez -que por ahora no ha imputado a nadie en la causa abierta- el proceso de enajenación de la parcela y concluye que "si hubo corrupción o fraude en la venta de la parcela, tal como afirma Su Señoría, forzado es concluir que todas las personas que intervinieron en dicha venta son presuntos autores de ese fraude", por lo que solicita a la instructora que cite a declarar como investigados a los miembros de la mencionada comisión ejecutiva y también a las personas que intervinieron en las mesas de valoración, entre los que figuran directores de gestión y áreas técnicas y financieras de la empresa municipal de vivienda.

La defensa del ex empleado asegura que Daniel M. L. "en ningún momento intervino" en el procedimiento de venta y, en este sentido, rechaza las afirmaciones que la juez realizó en un reciente auto en el que sostuvo que "en los hechos investigados consta la participación en los mismos de un empleado de Emvisesa, Daniel M. L., quien ostentaba el cargo de jefe de Sección de Terciarios y que al parecer se benefició en 78.650 euros, a través de una sociedad de la que es el administrador único, denominada Aural Estate S. L.".

Esas aseveraciones por parte de la magistrada, subraya el escrito, "son totalmente inciertas" y, a su juicio, acreditan que la juez "desconoce toda la documentación de Emvisesa relativa a esa venta". Es más, el letrado añade que la juez "ignora por completo la razón por la que este empleado recibió esa transferencia; también se ignora si existe alguna relación entre transferencia y la venta de la parcela, y además, la existencia de esa transferencia no convierte la adquisición de la parcela en fraudulenta".

Para la defensa, la juez también afirma "de manera injustificada" que la parcela se adjudicó de forma fraudulenta "por un valor muy inferior al que le correspondía, porque no existe el más mínimo indicio de que dicha adjudicación se hiciera de forma fraudulenta, de tal manera que su señoría está imputando un delito sin que exista ni siquiera la más mínima prueba indiciaria de su comisión y mucho menos por parte de mi representado Daniel M. L.". Para la defensa, estas afirmaciones sólo demuestran el "desconocimiento de cómo se llevó a cabo la adjudicación de esta parcela".

La tasación de la parcela: el valor era de 1,4 millones

Así, el escrito expone de forma detallada el procedimiento administrativo que se siguió para la enajenación de la parcela, comenzando por el informe realizado con fecha 31 de octubre de 2023 por un técnico de Emvisesa sobre la valoración de la parcela y que concluyó que el valor del inmueble era de 1.469.203,60 euros.

Tras esa tasación, la directora económica financiera de Emvisesa emitió en la misma fecha del 31 de octubre de 2023 un informe económico de enajenación de la parcela, en la que emitió un dictamen "favorable" a la venta por ese precio de 1,4 millones.

El proceso de enajenación fue elevado a la Comisión Ejecutiva del consejo de administración de Emvisesa que, con fecha 7 de noviembre de 2023, que aprobó el inicio de un nuevo procedimiento y las bases para la enajenación de la parcela, con un precio mínimo de 1,4 millones.

"En conclusión, es la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de Emvisesa la que inicia el nuevo procedimiento de enajenación de la parcela; la que asume el informe económico y el informe de tasación del precio de venta de la parcela; la que elabora las nuevas bases que regulan el procedimiento para la enajenación; la que aprueba dichas bases, entre las que se encuentra el precio de venta, es decir, 1.469.203,60 euros".

El escrito señala, por último, que con fechas 18 y 20 de junio de 2024, se reunieron las mesas de valoración para abrir los sobres del "único licitador" -la mujer de Rafael Pineda-; se comprueba que el precio ofrecido es de 1.469.203,60 euros, "se considera que el precio ofrecido se ajusta a las bases y se acuerda proponer a la Comisión Ejecutiva la aprobación de la adjudicación". El contrato de compraventa se adjudicó a favor de Higuerón Real Estate, S. L., por el precio de 1.469.204 euros, y el 4 de septiembre de 2024 se firmó la escritura de venta, en la que comparece el gerente de Emvisesa "por el precio determinado desde el inicio del procedimiento, es decir, en octubre