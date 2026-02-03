Lances de Futuro abre un canal de comunicación con los abonados de la Maestranza

La empresa Lances de Futuro, que se estrena en 2026 al frente de la plaza de la Maestranza de Sevilla, ha abierto un novedoso canal con los abonados. Los distintos titulares está recibiendo una carta, firmada por José María Garzón, en la que el empresario ubica el coso sevillano "en el corazón de nuestra ciudad y en el de todos los que somos aficionados".

En la misma carta, Garzón afirma asumir la responsabilidad contraída con el cuerpo nobiliario y la afición sevillana "con ilusión, compromiso y respeto por la afición" invocando su gestión anterior en otros cosos. De la misma forma, el flamante empresario del coso maestrante fundamenta su proyecto en tres pilares: "calidad en los carteles, innovación en la gestión y cercanía con los abonados".

250203 CARTA GARZÓN

Desde esa tercera premisa, Garzón abre ese inédito canal de comunicación directa con su principal clientela abriendo la dirección de correo abonadosevilla@lancesdefuturo.com en el que se promete "escuchar sugerencias" y "atender necesidades".

Lances de Futuro presentará los carteles de la temporada 2026 el próximo 10 de febrero, lunes, en una gran gala a celebrar en el Cartuja Center con la meta de aumentar la nómina de ese abono al que ha erigido como principal cliente de su empresa según la declaración de intenciones esbozada en la concurrida rueda de prensa del pasado 12 de enero que sirvió para trazar las líneas maestras de su proyecto empresarial al frente de la plaza de la Maestranza.