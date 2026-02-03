La Junta de Andalucía reduce los equipos presidenciales de la plaza de toros

Imagen de archivo del equipo presidencial del que se desvincula, a la derecha, Fernando Fernández-Figueroa.

Los equipos presidenciales y gubernativos que regirán la plaza de la Real Maestranza en la temporada 2026 se reducen a tres. Fernando Fernández-Figueroa no continuará con esa función después de recibir la noticia de su cese por parte del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, que sí ha confirmado al resto de presidentes que se subirán al palco durante la temporada que comenzará el próximo Domingo de Resurrección.

Según ha trascendido, la disparidad de criterios en el palco sevillano y la búsqueda de una mayor homogenización de las distintas posturas ha sido la razón esgrimida para suprimir una de las presidencias

Fernández Figueroa es secretario general de la Diputación y del Consorcio Metropolitano de Transportes de Sevilla y había llegado a novillero en su juventud. Se había incorporado al palco sevillano en 2011. Por el momento se desconoce si el equipo de asesores y personal gubernativo y veterinario que le acompañaba seguirá en sus funciones.

Los que se quedan

Gabriel Fernández Rey fue jefe provincial de la de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía en Andalucía y ejerce ya como decano de los presidentes sevillanos, cargo que lleva detentando tres décadas. En 2019 retomó su función en el palco en calidad de aficionado después de jubilarse en la Policía Nacional.

José Luque Teruel, juez en ejercicio, se había incorporado como titular en 2015 tras haber ejercido los dos años anteriores como presidente suplente en el coso sevillano. Luque Teruel es secretario general de la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España (ANPTE).

También permanece en el palco maestrante Macarena Pablo-Romero Raynaud, nieta del ganadero José Luis de Pablo-Romero y sobrina del político popular Jaime Raynaud. Comenzó como suplente en 2020 aunque el covid retrasó su debut hasta 2021. Desde el pasado año es presidenta titular.