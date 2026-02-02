Carteles de Sevilla: la sombra del Gatopardo...

Los principales portales de información taurina -Mundotoro, Aplausos, Cultoro- han ido poniendo estos días negro sobre blanco las distintas combinaciones de toros y toreros que, previsiblemente, presentará Lances de Futuro en la novedosa gala que se celebrará el próximo lunes en el Cartuja Center.

Los carteles carecen de oficialidad aún -alguno podría seguir por cerrar- y son susceptibles de matizaciones y variaciones en los días que aún restan para esa puesta de largo. José María Garzón, flamante empresario de la plaza de la Maestranza, estará de vuelta a Sevilla este mismo lunes de un viaje relámpago a México en el que, finalmente, sólo ha podido acompañar a Juan Ortega, su poderdante, en la cita de León después de la insólita suspensión de la corrida monstruo de Juriquilla por la presión animalista.

Reacciones encontradas

Pero a pesar de la distancia, de ese océano en medio, no habrá podido abstraerse a las reacciones que han despertado la publicación de esos carteles entre los aficionados -las redes sustituyen a los viejos mentideros- y en algunas tribunas de referencia. Este repaso semanal tampoco puede pasar de largo de ese sabor agridulce.

Garzón, al frente de su firma Lances de Futuro, había encadenado dos grandiosas victorias personales y taurinas. La primera, a finales de noviembre, fue romper la inercia secular del complejo binomio que formaban la Real Maestranza de Sevilla con la empresa Pagés. Erigido en flamante y aplaudido empresario del coso del Baratillo, el siguiente objetivo pasaba por amarrar la reencarnación de Morante después de aquel adiós madrileño que, a la postre, tampoco ha sido tal.

Con el genio cigarrero erigido en base indiscutible del abono y hasta en mascarón de proa de la nueva era empresarial, la tercera fase era poner en pie unos carteles que respondieran a la filosofía esbozada en la multitudinaria rueda de prensa celebrada a la vuelta de las vacaciones de Navidad en otro escenario novedoso para la parafernalia taurina sevillana: el hotel Querencia.

Repaso a los carteles

Y esos carteles -sujetos aún a modificaciones, conviene recalcarlo- no han despertado, ni de lejos, la misma unanimidad destilando una sensación de continuismo, de sumisión a las reglas no escritas del sistema.

Las cuatro tardes, ampliables a cinco, del diestro de La Puebla son indiscutibles, inapelables. Pero la resolución de todos los carteles en los que está presente no ha ido pareja. El de Resurrección, de alguna forma, venía dado y no despierta demasiadas reticencias; tampoco un entusiasmo demoledor. Los galones de Roca y la Puerta del Príncipe de David de Miranda los tenía amarrados a la fecha de antemano. Morante era la guinda necesaria.

También es un acierto la combinación de Morante con Ortega dejando pista libre a Víctor Hernández, uno de los toreros revelados en 2025 que concuerda en concepto, con expresión propia, con la filosofía del cartel. Pero, ésa es la verdad, canta como una chicharra agosteña esa corrida del Lunes de Alumbrado en la que Tomás Rufo queda como extraña pieza suelta junto al propio Morante y Borja Jiménez.

Sí hay que celebrar como merece la resurrección de la corrida del Corpus, rehabilitada sobre las espaldas del genio cigarrero que, con Ortega y Aguado, forman una terna de auténticas campanillas, de verdadero remate para una fecha que tendrá dificultades para mantenerse en el tiempo. La apuesta, en cualquier caso, merece la pena.

En el haber hay que subrayar otras combinaciones, como el mano a mano de Escribano y Borja ante sus victorinos o la terna que conforman Luque, Ortega y Aguado en la tarde del Viernes de Farolillos.

Algunas dudas razonables…

Dicho esto… ¿No había mejores combinaciones para Urdiales -que habría encajado perfectamente en una segunda tarde-, no había sitio para el inexplicablemente ausente David Galván?

Cabe cuestionar otras inercias que contradicen la renovación preconizada: como las tres tardes de Talavante, a todas luces excesivas, pero sobre todo las tres que amarran a José María Manzanares, tan lejos de sí mismo desde hace tanto tiempo. Nadie echará de menos a Castella, otro de los ausentes. Pero no se puede entender la falta de la única gran figura actual del rejoneo, que no hace falta ni nombrar, o la ausencia inexplicable, ya nombrada, de David Galván. Fue uno de los toreros que dejaron mejor sabor de boca en la pasada Feria y habría combinado felizmente con otros artistas.

La apuesta por los jóvenes queda incompleta. Habría merecido la pena reubicar a Aarón Palacio. Pero también se echa de menos a Marco Pérez, otra ausencia que necesitará de explicaciones por uno u otro flanco.

Cabe mencionar otras modificaciones sobre lo avanzado en aquella rueda de prensa de toma de contacto. La novillada que dará inicio al ciclo continuado, el martes de preferia, se descolgaría del viernes anterior -era como se había anunciado- dejando el fin de semana de intermedio con dos corridas de toros en las jornadas de sábado y domingo. Tampoco se ensaya, por ahora, la anunciada ampliación de San Miguel aunque el abono, comparado con el de 2025, sumaría inicialmente una corrida más. Seguramente se ha optado por no encarecerlo a pesar de la rebaja del 10%.

Hay que ir sacando conclusiones. Da la sensación de que al final el sistema sigue imponiendo su silente fortaleza. Garzón ya se sienta en la mesa de los mismos pesos pesados que hace cinco años largos quisieron dejarlo en la cuneta. Pero el aire da la vuelta…

El cambio en la envoltura es evidente y seguramente necesario; también en el talante, en la necesaria empatía con el aficionado pero, más allá de la grandiosa victoria que implica anunciar a Morante, se han mantenido las inercias sin derrotar ninguna marea. “Que todo cambie para que todo siga igual” profetizó Tancredi, el sobrino contestario del príncipe de Messina, el Gatopardo, en la creación inmortal de Lampedusa.