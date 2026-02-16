Amrabat se machaca en el gimnasio para estar pronto con el Betis

El equipo de Manuel Pellegrini acumula una muy buena racha en liga y todavía siguen peleando para que esta sea aún mejor, con el derbi ante el Sevilla a la vuelta de la esquina. El entrenador del Betis ha cambiado muchas cosas en su esquema desde la derrota abultada en Copa ante el Atlético de Madrid. Una de ellas el nuevo rol, o mejor dicho, la nueva situación de arropamiento en la que se envuelve Marc Roca como pivote en un claro 4-3-3. Pero independientemente de su rendimiento, la realidad es que tanto el técnico como el equipo echan bastante de menos a Sofyan Amrabat. Como ya sabrán los lectores de,, el marroquí sigue en su Holanda natal recuperándose de esa artroscopia en el tobillo derecho antes de pasar a la fase final de su recuperación, la cual afrontará en Sevilla.

En las últimas horas, el pivote ha subido un vídeo entrenando en solitario en un gimnasio y este ha provocado bastante optimismo en el beticismo en redes sociales. Y es que se le ve apoyando la pierna con bastante intensidad tanto en superficies blandas como superficies duras, ejerciendo fuerza y moviéndola con bastante velocidad.

Amrabat, en un encuentro con Marruecos. / JALAL MORCHIDI / EFE

¿Cuándo se espera a Amrabat en el Betis?

La realidad es que desde que se hizo la intervención quirúrgica los primeros pronósticos ya mencionaban el mes de marzo. Eso sí, en los últimos días ha comenzado a barruntarse la posibilidad de que el jugador pudiese forzar la maquinaria para estar disponible de cara al derbi ante el Sevilla del 1 de marzo. Pero la realidad es que es bastante complicado. Lleva casi tres meses de lesión y su vuelta va a ser, al igual que en casos como Isco o Cucho, muy prolongada, pausada y sin tomar riesgos.

Si se toma como referencia la máxima que siempre ha comentado el técnico chileno en las ruedas de prensa aludiendo a que los lesionados deben trabajar al menos una semana en dinámica de grupo antes de volver a las convocatorias, para estar en el derbi, Amrabat tendría que comenzar a entrenar en Sevilla como máximo este viernes y hacerlo con el resto de sus compañeros. Algo que, aunque su vuelta a la capital de Andalucía parece cercana, es algo precipitado. Por tanto, lo normal es que sea en la segunda semana del tercer mes del año (coincidiendo con la eliminatoria de UEFA Europa League) cuando pueda volver.