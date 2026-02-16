Estos son los jugadores del Betis apercibidos para el derbi ante el Sevilla

Queda poco tiempo para que llegue el partido más importante para la ciudad de Sevilla y todos sus aficionados. El derbi sevillano entre Real Betis y Sevilla FC será el próximo domingo día 1 de marzo a partir de las 18:30 horas en el Estadio de La Cartuja. Un partido en el que las historias serán muy diferentes para cada una de las entidades. El combinado nervionense llegará cerca de los puestos de descenso y la distancia dependerá de lo que haga en el Coliseum este fin de semana ante el Getafe. Por su parte, los verdiblancos llegarán sí o sí manteniendo la quinta plaza, pero habrá que ver si ha mantenido la distancia o no con sus perseguidores y si recorta a los equipos Champions tras recibir al Rayo Vallecano este domingo.

Pero también será importante que los aficionados de ambos equipos estén pendientes a los dos partidos de este fin de semana ya que hay jugadores apercibidos de sanción que si ven una cartulina amarilla se perderán el choque del primer día de marzo. Eso sí, como ya se ha expuesto en las últimas horas, en Diario de Sevilla se expuso cuál es la situación de los de Almeyda en este sentido.

Munuera Montero, con el mando de Policía Nacional, el delegado de Campo y el coordinador de seguridad en el derbi. / Antonio Pizarro

Los apercibidos del Betis para el derbi

Los dos únicos futbolistas de la plantilla bética que llegan a una cartulina al partido de La Cartuja de perderse el derbi son, precisamente, dos profesionales que no han tenido minutos este fin de semana, Valentín Gómez y Chimy Ávila. El delantero por lesión, y el defensa porque técnicamente Pellegrini decidió que no era necesario que jugase. Muchos pensaban que iba a forzar la tarjeta para no perderse el partido ante el Sevilla y finalmente no fue así.

Por tanto, ahí quedará la atención en este sentido en el próximo choque ante los de Íñigo Pérez, siempre teniendo la precaución y la conciencia que con cualquier tarjeta roja bien sea en este partido o bien sea en el del Sevilla en la capital, podría haber tarjetas rojas que lo cambiasen todo.