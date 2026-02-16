Radar Betis semana 25: Así les fue a los cedidos este fin de semana

El Real Betis Balompié ha visto ya cómo ha pasado el vigesimoquinto fin de semana para los futbolistas que han salido cedidos de la entidad heliopolitana. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Guilherme Fernandes, que lo hace para el Valladolid, Iker Losada en el Levante, Nobel Mendy con el Rayo Vallecano y Mateo Flores en el Arouca portugués junto a un Gonzalo Petit que ha abandonado Miranda de Ebro para trasladarse a Granada. Cabe recordar que en este radar se encuentran aquellos jugadores que han estado más cerca del primer equipo al haber contado Pellegrini alguna vez con ellos, o bien pertenecer a la dinámica del primer plantel.

De todos los futbolistas que tiene cedidos en estos momentos el combinado de La Palmera, los que más han destacado esta jornada sin ningún tipo de duda han sido Gonzalo Petit y Nobel Mendy.

Petit y Mendy, los mejores cedidos del Betis

El primero de ellos porque dio un paso importantísimo en su andadura esta temporada en Segunda División. Después de dejar Miranda de Ebro y no tener un buen arranque en el Granada de Pacheta, llegando incluso a perder la titularidad, este fin de semana volvió a salir de inicio en la increíble goleada del conjunto nazarí precisamente al Valladolid de Guilherme Fernandes, que volvió a encajar una goleada de escándalo y se hunde en la tabla de la categoría de plata del fútbol español (de hecho, han despedido a su entrenador después del partido). Y no sólo volvió a la titularidad, sino que además consiguió anotar su primer gol como rojiblanco. Un gol de nueve, de estar ahí.

Es importante destacar que a pesar de recibir cinco tantos, el meta luso no hizo un mal partido ni mucho menos. La realidad es que a pesar de todo realizó cinco paradas importantes, solo que en el rebote de una de ellas precisamente la pelota le caía al uruguayo para marcar a placer.

En el caso de Nobel Mendy hay que hablar de la exuberancia y la potencia del senegalés en el juego aéreo. Anotó el tercer gol del Rayo Vallecano en la sorprendente goleada de los de la franja al Atlético de Madrid en Butarque. Pero es que además hizo un partido muy completo estableciéndose como el MVP de las estadísticas: 90% de cierto en el pase, 3 duelos ganados, 2 entradas completadas, 2 intercepciones y 6 despejes.

El resto de los jugadores cedidos y los próximos partidos

Iker Losada volvía a ser titular con Luís Castro, en este caso en el derbi ante el Valencia, pero duró una hora sobre el césped. No hizo un partido nada bueno. Mateo Flores ha vuelto a quedarse fuera de la convocatoria con el Arouca portugués por tercera semana consecutiva.

Los próximos partidos de los equipos que tienen a jugadores cedidos por el Betis son: