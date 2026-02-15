Antony recuerda su infancia paseando en bicicleta por Sevilla: “El mayor peligro era ir por el camino de las drogas”

Uno de los futbolistas más determinantes del Real Betis es Antony Matheus dos Santos. Ya son bastantes veces las que se han contado su historia en la favela de Brasil, los tiempos en los que lo pasó mal con las acusaciones que sufrió en su vida privada y la forma de vivir que tenía cuando no le iba bien deportivamente en Manchester. Ahora, desde su llegada a Heliópolis casi todo es color de rosa comparado con lo que tenía antes y sin ir más lejos este domingo tiene la oportunidad de lograr un triunfo clave en Mallorca para los suyos.

El pasado 4 de enero los compañeros de ESPN le realizaron una entrevista que siempre es llamativa. Paseando en bicicleta por Sevilla en la que se pudo conocer un extracto hablando de todos esos temas que para él han tenido relevancia en los últimos tiempos y que lo han construido como el futbolista y persona que es a día de hoy.

Antony en la previa de uno de los partidos del Betis esta temporada / Dennis Agyeman

Lo difícil que es vivir en la favela

"Qué diferencia en el clima con Inglaterra. Aquí me duermo todos los días sonriendo, me despierto sonriendo...", comenzaba exponiendo el sudamericano en uno de los muchísimos días soleados que hay en la capital de Andalucía. "Yo pasé muchas cosas fuera del campo que me afectaron mucho. Fui acusado de una cosa que no hice. Antes de que lo demostrara la justicia, yo estaba convocado con la selección y me cortaron de la convocatoria. Yo estaba en Manchester, fui apartado y me quedé en Brasil. Casi dos años. No tenía ganas de comer, no tenía ganas de estar con mi niño... Era muy difícil".

Eso sí, siempre ha tenido claro que lo más difícil de su vida fue su infancia: "A pesar de las cosas de las que yo fui acusado... miro atrás y los momentos más difíciles fueron los que viví en la favela. Yo no tenía cama, dormía en un sofá, no tenía botas... Pero siempre estaba con una sonrisa en el rostro. Cuando falta un arroz, que yo pasé mucho por eso, hay un vecino que te lo da. Cuando le falta a los vecinos, se lo damos nosotros. En mis botas siempre está escrito "favela". Es una gran parte de mi conquista".

"El mayor peligro de estar viviendo en una favela es ir para el otro camino. Para el lado de las drogas... Donde yo vivía, delante mía vendían drogas. Puedes ir a la cárcel o estar muerto", cerraba.

Ambiente en el Aeropuerto de Sevilla esperando a Antony

La alegría al llegar al Betis

En Diario de Sevilla estuvimos presentes el día que Antony volvió a Sevilla para darle esa información a todos los lectores. Tal y como se puede apreciar en las imágenes fue un hecho con pocos precedentes y que levantó una deuda en el propio jugador de la que él mismo es consciente.

"Cuando llegué no podía bajar del coche, por eso saqué el cuerpo por la ventana. Cuando tú estás feliz... tantas personas te quieren... tengo que jugar para esta gente", decía en la entrevista.