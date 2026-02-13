Alineación probable del Betis ante el Mallorca este domingo: sin Cucho pero con Antony

Vuelve el Betis a uno de los escenarios que lo cambió todo la pasada campaña. Con infinidad de bajas, la participación estelar de Ángel Ortiz y Sergio Arribas y el colofón final con el tanto de Bakambu. Hoy muchos de los presentes en aquel partido esterán a las órdenes del chileno y saldrán de inicio. Pellegrini tiene tarea para apostar por el mejor once posible. Antony con molestias todavía en el pubis, Cucho y Chimy entre algodones y su convocatoria es una quimera, y con la necesidad de mantener sí o sí la quinta plaza a la misma distancia como mínimo de los perseguidores.

El parte completo de bajas obviando esas dos dudas (que a falta de confirmarción de Pellegrini tampoco estarán en Palma de Mallorca) es el siguiente; Isco (al que se le espera a mediados o finales de marzo), Lo Celso (que se espera que vuelva la primera semana de abril), Amrabat (que está quemando las naves para poder estar en el derbi del 1 de marzo aunque es realmente difícil) y Héctor Bellerín, que sigue convaleciente de sus molestias musculares.

Once probable del Betis ante el Mallorca / DDS

El posible once del Betis ante el Mallorca

Algunas dudas están en la defensa. ¿Ángel Ortiz o Aitor Ruibal en la parte del lateral diestro? Lo normal es que sea el canterano, ya que el catalán puede dar recambio en esa zona si el de Almendralejo se cansa o es el sustituto natural de Bakambu para la zona ofensiva. Siempre habrá discusión en un centro del campo tan poblado, pero tras el partido ante el Atlético, parece difícil mover del doble pivote a Álvaro Fidalgo. Llorente y Natan seguirán siendo la pareja titular en la defensa.

Por tanto, el once probable de Pellegrini para la visita a Mallorca es el siguiente: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fidalgo, Fornals; Abde, Antony y Bakambu.