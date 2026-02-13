Mallorca-Betis: Horario y dónde ver por TV en directo la jornada 24 de LaLiga

El duelo entre el RCD Mallorca y el Real Betis Balompié vuelve a escena en una nueva jornada de LaLiga EA Sports, en un encuentro con objetivos importantes para ambos conjuntos. Los bermellones quieren hacerse fuertes en casa, mientras que los verdiblancos buscan puntos clave en su pelea por los puestos europeos, con el objetivo claro de mantener la distancia con los rivales que están por detrás, recortar con los de delante, pero sobre todo mantener esa quinta plaza que si los equipos españoles mantienen su rendimiento en Europa, podría dar acceso a la Champions League.

El Mallorca afronta la cita con la necesidad de sumar para alejarse de la zona baja de la clasificación. El equipo bermellón ha mostrado competitividad en casa, donde ha logrado buena parte de sus puntos esta temporada. Por su parte, el Betis llega con aspiraciones europeas y con la intención de mantener la regularidad lejos La Cartuja, y más si cabe después del partido en el Matropolitano ante el Atlético de Madrid. El conjunto verdiblanco ha mejorado sus prestaciones ofensivas en las últimas jornadas y busca consolidar su posición en la parte alta de la tabla.

Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético / Afp 7 | Europa Press

A qué hora es el Mallorca-Betis de este domingo

El partido se disputará este domingo 15 de febrero de 2026 a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Estadi Mallorca Son Moix, feudo del conjunto balear. El estadio mallorquinista se ha convertido en un escenario exigente para los visitantes, especialmente en horario nocturno, donde el ambiente suele empujar con fuerza a los locales.

En los enfrentamientos recientes entre Mallorca y Betis se han visto partidos equilibrados y marcadores ajustados. El conjunto andaluz ha conseguido resultados positivos en varias de sus últimas visitas a Son Moix, aunque tradicionalmente los duelos entre ambos se deciden por detalles. El choque de la primera dejó muy buenas sensaciones en La Palmera, con un contundente 3-0 a favor de los de Manuel Pellegrini en una de las actuaciones estelares del brasileño Antony este curso.

Antony en la previa de uno de los partidos del Betis esta temporada / Dennis Agyeman

Dónde ver por TV en directo del Mallorca-Betis en LaLiga

El encuentro podrá seguirse en directo en televisión y a través de plataformas de streaming autorizadas. En España, el partido será retransmitido por DAZN y también estará disponible a través de los canales de LaLiga TV Bar que cuentan con los derechos de emisión de LaLiga esta temporada.

Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped de Son Moix y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa. No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.