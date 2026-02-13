Histórico Pellegrini en el Betis: en el top 5 de entrenadores más ganadores de LaLiga

Manuel Pellegrini, en la sala de prensa del Estadio La Cartuja antes de una comparecencia.

Manuel Pellegrini sigue batiendo registros como entrenador gracias a su excelente trabajo en el Betis. Y es que con la victoria conseguida el pasado domingo en el Metropolitano, El Ingeniero se convirtió en el quinto técnico con más triunfos en la historia de LaLiga en Primera División, alcanzando la cifra de 260. Un hito que no hace sino reafirmar la dimensión de su figura dentro del fútbol español y que consolida una trayectoria marcada por la regularidad, la competitividad y una notable capacidad para construir equipos sólidos y ambiciosos.

Así, forma el técnico verdiblanco parte del top 5 de la competición española, teniendo por delante a Ernesto Valverde (4º con 273), Miguel Muñoz (3º con 323), Diego Pablo Simeone (2º con 327) y Luis Aragonés (1º con 344), lo que da buena muestra de que el preparador santiaguino, a sus 72 años, no ha perdido un ápice de ilusión ni exigencia por seguir ampliando su trayectoria profesional en los banquillos, con un sello ganador incuestionable. Su nombre ya aparece junto al de auténticas leyendas de los banquillos, entrenadores que marcaron época y dejaron una huella imborrable en la historia del campeonato.

Pellegrini, con 260 triunfos, es superado sólo por Valverde, Miguel Muñoz, Simeone y Luis Aragonés

Pellegrini ha alcanzado esas 260 victorias en un total de 545 encuentros de Liga, sumados en sus etapas en el Villarreal, el Real Madrid y ahora en el Betis, con 137 empates y 148 derrotas (bdfutbol.com). De esos 545 partidos dirigiendo en la máxima categoría del fútbol español, Pellegrini lleva 213 en las filas verdiblancas, con un balance de 93 triunfos, 62 empates y 58 derrotas. Unos registros muy buenos que a buen seguro irá mejorando en lo que aún resta de competición liguera, pues el equipo bético sigue manteniendo una regularidad con la que demuestra que con su actual entrenador nunca se cae pese a atravesar, en ciertos momentos, algún bache durante la temporada.

El Betis, con 38 puntos en 23 partidos, igualó el domingo su cuarta mejor marca en esa jornada

Más allá de los números, el impacto del chileno se percibe también en la identidad competitiva de un Betis siempre valiente y con capacidad para ser competitivo. Bajo su dirección, el club de La Palmera ha logrado estabilidad, continuidad europea y una mentalidad ganadora que se ha instalado en el vestuario. Además, una buena parte de la afición verdiblanca sigue valorando especialmente esa serenidad en la gestión, su experiencia en momentos clave y su capacidad para sacar el máximo rendimiento a la plantilla pese a haber tenido algún borrón en momentos determinados.

Pellegrini sigue calcando temporadas en el Betis en la Liga a la espera de dar un paso más en Europa

Este próximo domingo, el Betis se mide a domicilio al Mallorca, un rival que se le ha dado siempre bastante bien a Pellegrini. Se ha enfrentado en Liga al cuadro balear en un total de 27 ocasiones –dato del tercertiempo.es–, logrando 20 victorias, 5 empates y únicamente dos derrotas (un 2-0 dirigiendo al Málaga en 2010 y un 1-2 en el Villamarín en septiembre de 2024). Un balance que invita al optimismo de cara a un encuentro siempre exigente.

Pellegrini se ha medido al Mallorca 27 veces: 20 triunfos en su haber, 5 empates y 2 derrotas

Y es que a pesar de que Pellegrini no es muy amante de las estadísticas, con él al frente del Betis éstas son muy positivas. Con el triunfo en el Metropolitano, los verdiblancos suman 38 puntos en la jornada 23, igualando la cuarta mejor marca en esta jornada en toda la historia del equipo de Heliópolis, al igual que en el curso 2004-05 (@LaligaenDirecto). Sólo los 46 de la 1996-97, con Lorenzo Serra Ferrer –igual que en esa 2004-05– y los 40 de la 2021-22 y 2022-23, ambas con el técnico chileno, superan el actual registro. Datos que confirman que la era Pellegrini sigue avanzando por buen camino. El futuro, como siempre en el mundo del fútbol, lo irá dictando el balón.