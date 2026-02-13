Fernando Silva, fisioterapeuta personal de Antony: "Ya casi está llegando al 100%, trabajamos tres horas al día al margen del Betis"

En Diario de Sevilla hemos apostado por hablar con profesionales del sector para maximizar la información disponible para nuestros lectores en torno al problema físico que lleva sufriendo varias semanas Antony Matheus dos Santos. El crack del Real Betis Balompié sigue un tratamiento conservador para reducir el horrible dolor que sufre en la zona inguinal con una tendinopatía del aductor, uno de los aspectos que siempre ponen el primer ladrillo de la pubalgia, una de las lesiones más complicadas para los futbolistas. Al margen del constante trabajo que realiza con los servicios médicos de la entidad heliopolitana día sí y día también, él mismo ha reconocido que fuera de cara también trabaja con un fisioterapeuta personal.

Él es Fernando Silva, y esta casa ha podido hablar con él sobre el trabajo complementario que realizan en casa del de Osasco, siempre con máximo respeto a lo que realiza en la ciudad deportiva Luis del Sol y siempre como trabajo de apoyo personal.

Está cerca de alcanzar el 100% del tratamiento

Como él mismo nos confirma y también se pudo hablar con el Dr. Ripoll (y entra dentro de cualquier lógica), los tratamientos conservadores buscan poder reducir por completo el dolor de los futbolistas. Eso es lo que se pretende con el trabajo que se está haciendo con Antony, por eso es muy relevante que "ya casi está llegando al 100% del tratamiento". Será entonces cuando en teoría, si todo sale bien, deberían remitir las molestias.

Un aspecto que destaca mucho es el tiempo que Antony dedica a recuperarse junto a su fisioterapeuta: "Al menos tres horas al día, además del entrenamiento que ya realiza con los profesionales del club". Un día a día completamente dedicado a darlo todo por el Betis.

Por lo general, el hielo aplicado inmediatamente después del partido ayuda a reducir cualquier tipo de inflamación y a acelerar la recuperación, ya que, justo después de la aplicación del hielo, el cuerpo inicia la termorregulación, que consiste en el aumento de la temperatura para volver al estado normal, lo que ayuda mucho a la recuperación.

¿Qué tipos de ejercicios hacen en casa?

"Las limitaciones en su vida dependen mucho de los síntomas del deportista, cuanto más dolor tenga, menos capacidad tendrá para entrenar y eso es lo que puede limitarlo o no. Tenemos que evaluar bien la necesidad para conseguir alcanzar el punto adecuado. Todos los días se evalúa en el club y por mí para dirigir el mejor ejercicio. Se realizan ejercicios de core, fortalecimiento de los músculos del suelo pélvico y activaciones neuromusculares para cada grupo específico", especificaba Fernando Silva.

El trabajo que realiza el jugador en las instalaciones del club bético es primordial: "Todas las lesiones que afectan a los futbolistas dependen de una buena planificación por parte de todas las áreas implicadas: deportista, club y fisioterapeuta privado. Cuanto más alineados estemos, mayores serán las posibilidades de éxito en la rehabilitación y de que el deportista se recupere al 100 % lo antes posible".

¿Hay riesgo si sigue jugando?

"Sabemos que el fútbol es un deporte de contacto y alta intensidad que genera riesgos para todos los deportistas. Hoy en día, si un deportista juega con algún tipo de síntoma, es porque está siendo bien atendido por todas las áreas y es seguro que desempeñe su función", certificaba. Muchas personas se preguntarán cómo de importante es que trabaje también cuando llega a casa: "El fútbol tiene muchas exigencias en las que el deportista debe estar siempre preparado. Hoy en día, el trabajo extra al del club es fundamental para ayudar en la recuperación y mantenerlo en condiciones de desempeñar sus funciones. Cuanto más trabajamos juntos, mejores son los resultados".

"Como dije antes, si no realizamos un trabajo de mantenimiento y corrección durante toda la temporada, hay muchas posibilidades de sufrir algún tipo de lesión, ya que hay muchos partidos de alta intensidad y competitividad, lo que supone un riesgo para quienes no están en plena forma y condiciones de juego. Por eso, siempre es importante que el deportista sea consciente de que debe cuidarse. Además de todo este trabajo, es importante destacar el grado de compromiso de Antony con el club y consigo mismo. Se ha dedicado mucho y se ha cuidado todos los días para estar siempre en forma. Es importante decir que el jugador depende mucho de una buena recuperación, sueño y alimentación, además de todo el trabajo que ya se hace en conjunto con el club, ¡por eso tiene buenos resultados y siempre está rindiendo bien!", cerraba Fernando Silva.