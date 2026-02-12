Fidalgo y su debut en Primera con el Betis: "Me acordaré toda mi vida de Pellegrini"

Álvaro Fidalgo lleva muy poco tiempo en el Betis, pero en apenas una semana ha podido ya conocer de primera mano la realidad del club verdiblanco y lo que siginfica éste para sus aficionados.

Le tocó estrenarse como jugador heliopolitano en una noche aciaga en La Cartuja, pero tan sólo tres días después debutó en Primera División con una victoria ante el Atlético de Madrid firmando un partido bastante aceptable para el corto periodo de adaptación que lleva a sus nuevos compañeros y a la idea de su entrenador, Manuel Pellegrini.

"Fue una semana muy intensa, una mala y una buena. Alguno me decía que ha sido una buena clase de lo que es el Betis en una semana. Lo de la Copa sigue doliendo por cómo se dio, pero al menos cumplimos en Liga con una victoria muy buena en el Metropolitano para seguir quintos. Se vienen partidos complicados y pudimos levantarnos como equipo. Más allá del resultado, las sensaciones fueron muy malas y pudimos levantarnos. Hicimos un gran partido el domingo", ha indicado en una entrevista en Libre y Directo, de Radio Sevilla, donde ha tenido palabras de agradecimiento máximo al técnico chileno: "Desde que llegué, me da mucha libertad. Eso es bueno para el futbolista para tomar decisiones en el campo e intentar que el talento salga. Te da mucha confianza desde el minuto uno y se demostró el domingo, que me dio la oportunidad de jugar 80 minutos en el Metropolitano. También el jueves, llevando dos días. Te da la confianza y ya depende de lo que hagas en el campo. Estoy muy agradecido y me acordaré toda mi vida de él porque me ha hecho debutar en Primera División. Se nota el respeto que le tiene el grupo y el vestuario y eso habla de lo bien que lo ha hecho todos estos años".

Fidalgo tiene las ideas muy claras, quiere seguir creciendo y progresando en su carrera, de ahí que se decantara por venir al Betis: "Contento por el partido del domingo, pero tengo mucho más por dar y crecer. Es uno de mis objetivos aquí. No sé donde llegaré en mi carrera, pero al máximo que pueda crecer. Con eso me voy a quedar y por eso di este paso a un club maravilloso que tiene todo para eso mismo, que es lo que quiero".

Y es que en el cuadro verdiblanco ha encontrado una competencia alta, con compañeros de los que quiere aprender mucho: "Sabemos de la calidad que tengo al lado y el nivel de todos, es nivel élite. Igual que Marc Roca, Deossa, Altimira... Hay un centro del campo muy fuerte y lo sabía desde el principio. Sabía la competencia y el nivel élite de los compañeros, pero eso te hace mejor jugador. Aprendes y ves cosas de mucho nivel que te sirven. Me considero un tío al que le gusta aprender mucho de los compañeros. Me van a hacer mejor jugador y ojalá pronto compartir campo con todos. Muy feliz de tener estos jugadores al lado, la competencia es muy grande y eso te hace crecer".

Y a nivel global, en lo que resta de competición, el medio centro asturiano no pone límites, pero siempre pensando en ir partido a partido. "Al final con equipos de tanto nivel y partidos tan complicados es mucho más el día a día, no hay que ponerse ni techo ni límites. Es más, ir partido a partido. Sabemos lo que viene en Liga, cuatro o cinco partidos antes de la Europa League y creo que es muy importante sacar puntos para seguir afianzándonos en la quinta plaza. Lo que venga por delante, el tiempo dirá. Hay que seguir haciendo las cosas muy bien y sin volverse locos. No hay que ponerse límites, pero la cabeza tiene que estar tranquila. Primero, el Mallorca y luego, el Rayo en casa", concluyó el Maguito, que ha llegado con mucha hambre a Heliópolis.