El prestigioso doctor Luis Ripoll explica el problema de Antony: "Es un dolor bastante agudo, afecta mucho mentalmente"

El futbolista más determinante del Real Betis Balompié esta temporada es Antony. Pero sus problemas en el pubis y el aductor no le dejan ser el mismo que la pasada campaña. Por ello, en Diario de Sevilla hemos querido hablar con el mayor especialista de España en este tipo de problemas en futbolistas, el prestigioso traumatólogo Pedro Luis Ripoll. De hecho, en las últimas horas ha sido reconocido este pasado miércoles, en un acto presidido por SS.MM. los Reyes Felipe y Letizia, con el Premio Nacional a las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte 2024, tras el fallo del jurado de los Premios Nacionales del Deporte.

Es director del Centro de Excelencia FIFA de Murcia y profesor en las universidades San Pablo CEU de Madrid y de Murcia. Obtuvo el título de especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Por contextualizar, la información que le llega realmente a Diario de Sevilla desde hace semanas es que Antony no tiene una pubalgia en sí misma, sino que tiene una tendinopatía del aductor. ¿Qué diferencia hay? Según el doctor.: "Bueno, la tendinopatía del aductor es una parte, un componente de la pubalgia. La pubalgia es dolor en la sínfisis del pubis. Desde luego la tendinopatía de uno o dos aductores está presente en el 99% de los casos y es un dolor bastante agudo, sobre todo en el invierno por los suelos inestables". Quizá sea más sencillo determinar que 'pubalgia' en la mayoría de los casos se usa para englobar muchos de los problemas de esa zona inguinal.

El doctor Ripoll recibe este prestigioso galardón / EP

¿Cómo influye en el futbolista?

Pregunta: Desde hace muchos meses se dice que Antony no es el mismo. Que no encara igual y no regatea tal y como lo hacía antes. ¿Cuánto limita en esto una tendinopatía del aductor o una pubalgia?

Respuesta: "Pues depende de los casos, pero en general la limitación es muy importante, sobre todo en la viveza de los movimientos, en la capacidad para encarar y para irse del marcador que le corresponda y en el chute puerta, sobre todo cuando se hace hacia el interior. El dolor puede llegar a ser muy agudo en la zona de la inserción de los aductores y en la parte baja del abdomen, incluso algunas veces irradia hacia el ano, hacia el periné, que es un dolor insidioso, es decir, la evolución es irregular y esto desconcierta, desestabiliza mucho al jugador".

P: En su vida diaria, ¿cómo suele afectar esto a los jugadores?

R: "Al jugador le afecta muchísimo en su vida diaria, sobre todo mentalmente, es decir, el jugador, por ejemplo, que tiene una fractura de un hueso, pues tiene una evolución normalmente lineal, es decir, está muy mal el día que tiene la fractura, pero ya empieza a consolidar el hueso, empieza a mejorar y lo normal y lo lógico es que se siga una progresión siempre hacia adelante, positiva, en el cual el ánimo se va restableciendo. En la pubalgia (o derivados) no, en la pubalgia hay momentos en los que estás mejor, hay momentos en los que estás peor, cuando crees que ya lo tienes superado, tienes un momento fatal y eso pierde una cosa que en el futbolista de élite, en el deportista de élite es básica, que es la confianza en sí mismo. Y entonces esto repercute también cuando está jugando y cuando está en su casa, porque los futbolistas suelen caer en un estado de ánimo bajo y esto les limita, les condiciona mucho, sobre todo si estamos hablando de la élite".

Antony, sobre el terreno de juego, en un lance del encuentro del Betis ante el Atlético de Madrid en La Cartuja. / Julio Muñoz / Efe

Un momento complicado para los que la padecen

Antes de proseguir con las declaraciones del doctor Ripoll, es importante destacar que, al menos como le consta a este periódico, el tratamiento que sigue Antony es totalmente conservador y a pesar del dolor que sufre, cada día va mejorando y ya ve la luz al final del túnel un poco más cerca.

P: ¿En invierno suelen sufrir más los jugadores?

R: "Sí, en estos meses son los que más sufren los futbolistas este tipo de dolencias porque, ya digo, que para mantenerse en equilibrio en una superficie deslizante la fuerza que hay que hacer con las piernas y concretamente con la parte interior de las piernas donde están situados los aductores, pues es mucho mayor que en un terreno seco.

P: ¿Qué debería hacer el Betis con Antony para minimizar riesgos?

R: "No soy una persona autorizada para decirle al Betis qué debe hacer, pero podemos hablar qué haríamos en un caso general es de un futbolista que tuviese una pubalgia. Aquí hay dos tratamientos que se pueden elegir, uno es el conservador y otro el quirúrgico. Hoy en día las operaciones son mucho menos agresivas, la recuperación es mucho más rápida, estamos hablando de 2-3 meses, pero también ha bajado muchísimo el número de futbolistas que se operan. En cuanto al tratamiento conservador, bueno el tratamiento conservador puede ser de diversos tipos de infiltraciones biológicas, nunca cortisona, porque la cortisona puede producir una ruptura del tendón y racionar el uso de las diferentes estructuras que están sobrecargadas por el síndrome de la pubalgia. Es decir, ser muy inteligente, pues en los minutos que entrena, en los minutos que juega, al final es la evolución de la lesión y la evolución del rendimiento del futbolista el que te marca el camino".

Antony, en un entrenamiento reciente de los verdiblancos en la ciudad deportiva. / José Manuel Vidal / Efe

Eso es precisamente lo que está haciendo el cuerpo médico del conjunto verdiblanco a buen criterio. Por ejemplo, esta semana ha sido el jueves el primer día que ha entrenado sobre el césped con el resto de sus compañeros delante de las cámaras de los medios de comunicación.

Pronto podrá verse cada vez una mejor versión de Antony sobre el terreno de juego si la recuperación marcha como parece que lo está haciendo.