El Cucho tampoco entrena este jueves pero Antony pone la buena noticia

Todas las miradas del entrenamiento del Betis de este jueves estaban puestas en el Cucho Hernández. El cafetero es, sin duda, el futbolista al que más echan de menos en La Palmera y también en La Cartuja. En la sesión de este miércoles entrenó, pero la realidad es que lo hizo al margen del grupo, con Bellerín y Chimy Ávila en otro campo, lo que no permite todavía su inclusion en una convocatoria y mucho menos la participación en los partidos. Para ello, el primer paso es que sume minutos de entrenamiento sin problemas junto al resto de la primera plantilla, y tras algunas sesiones, que el equipo médico valore junto a Pellegrini si está apto para estar en la lista y, por tanto, jugar minutos. Ahí ha estado la noticia este jueves.

Finalmente, el colombiano no ha podido trabajar hoy tampoco junto al resto de sus compañeros, por lo que sus posibilidades de estar convocado para el partido de Mallorca se reducen considerablemente. Ya sólo le quedarían las sesiones del viernes y del sábado y después de tanto tiempo, con dos entrenamientos, es poco probable que fuercen la maquinaria. De hecho, ya advirtieron en el Betis que no se va a tomar ningún tipo de riesgo con su figura. Tampoco se han unido al resto ni Bellerín ni Chimy, y han seguido trabajando al margen.

El abrazo de Pellegrini y Cucho Hernández: los cuidados al delantero del Betis

Antony vuelve al grupo

El brasileño sigue convaleciente de sus molestias en la zona del aductor junto con el pubis y venía trabajando la mayoría de los días en el gimnasio. De hecho, este pasado miércoles no estaba con el grupo por ese preciso motivo.

La buena noticia es que en el día de hoy, jueves, sí que ha podido unirse al menos desde el inicio al grupo y se confirma que no tendrá problemas para estar en Son Moix.

Antony en la previa de uno de los partidos del Betis esta temporada / Dennis Agyeman

El resto de los lesionados

En la nómina de lesionados siguen estando Isco, Amrabat y Lo Celso. El primero de ellos sigue dando pequeños pasos pero al mismo tiempo bastante firmes. Aún no hay una certeza para su regreso, pero lo normal es que entre la segunda y la tercera semana de marzo ya se pueda estar hablando, al menos, de un regreso firme con el grupo y que se empiece a oler la primera convocatoria. En el caso de Amrabat, las aspiraciones son algo mejores. Ya se le ve en algunos videos de redes sociales trabajando en solitario en el gimnasio y forzará, sin duda, para intentar estar en el derbi del 1 de marzo, aunque esto sea algo bastante complejo, ya que tendría que comenzar a entrenar con el grupo, como máximo, a finales de la próxima semana.

Por último, Giovani Lo Celso. El argentino es al que más tiempo le queda. De ahí que haya sido el descarte en Europa League. En estos momentos se le espera para la primera semana del mes de abril, aunque dependiendo de las sensaciones del futbolista podría retrasarse a la segunda o tercera semana.