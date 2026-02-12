La camiseta del Betis, innegociable el día de su boda: "Y como juguemos, no me caso"

Una nueva historia de beticismo ha vuelto a hacerse viral en redes sociales, y relacionada con el próximo encuentro del fin de semana para el Betis de Pellegrini en Son Moix ante el Mallorca. Y es que la historia de Paco, un bético sevillano que vive en la isla, y su boda con Natalia, ya se ha hecho viral en redes sociales y ha recibido el apoyo y muchos comentarios positivos de los aficionados verdiblancos. Un amigo ha difundido una fotografía en la que aparecen en su boda en un juzgado con un traje muy particular: su camiseta del Real Betis Balompié.

Diario de Sevilla ha podido hablar en profundidad con el protagonista, que ha repasado cómo fue la situación, cómo se originó y ha dejado claro que era un requisito indispensable para contraer matrimonio: "Llevábamos ya tres años como novios y ella me decía; "cariño, ¿cuándo nos vamos a casar?". Yo le dije; "yo no quiero poner fecha para la boda, porque debe ser normalmente con un año de antelación, y yo si el día de la boda juega el Betis, yo no voy a la boda".

Si había partido del Betis... no había opción

"Nos podemos casar de lunes a jueves, y contando que el lunes no juegue el Betis, porque si nos casamos un lunes y juega el Betis ese día, yo no me caso". Ahí su novia por aquel entonces le propuso la opción de casarse por el juzgado por la mañana, que no había opción de que jugasen los verdiblancos un partido. Cuando ella eligió la fecha, él lo tuvo claro: "Voy encargando la camiseta de este año y la personalizaré para mi boda", le dijo.

Al principio Natalia no se lo creía, le preguntó que si era una broma. Pero Paco ya se lo advirtió cuando se conocieron: "Yo ya te lo dije el día que te conocí, que me quería casar contigo, pero con la camiseta del Betis. Te reíste y me dijiste que sí, y entonces empezamos a ser novios, yo no te engañé en ningún momento. Ella entonces me dijo que se quería casar vestida de princesa. Y así quedó la cosa, ella se casó con su traje de princesa, y yo me casé con mi camiseta del Betis".

Paco con su grupo de amigos en uno de los viajes con el Real Betis Balompié en Europa

Un bético para el que viajar es innegociable

Él mismo se define como uno de los aficionados que más viajes ha realizado con el conjunto verdiblanco. Tiene guardada cientos de historias y alguna que otra bastante comprometida en plena pandemia, pero ''su Betis'' es lo primero para él. Aprovechando que vive en Palma de Mallorca, este domingo estará presente en el trascendental choque de los de Pellegrini en Son Moix. Ya tiene sus entradas y está a la espera de recogerlas.

Un último de talle. En toda boda debe haber testigos. Y su amigo Dani no iba a fallar. Ahí estuvo, vestido del combinado heliopolitano y acompañando a su amigo en el día más importante.