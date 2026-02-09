Radar Betis semana 24: Así les ha ido a los cedidos este fin de semana

El Real Betis Balompié ha visto ya cómo ha pasado el vigesimocuarto fin de semana para los futbolistas que han salido cedidos de la entidad heliopolitana. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Guilherme Fernandes, que lo hace para el Valladolid, Iker Losada en el Levante, Nobel Mendy con el Rayo Vallecano y Mateo Flores en el Arouca portugués junto a un Gonzalo Petit que ha abandonado Miranda de Ebro para trasladarse a Granada. Cabe recordar que en este radar se encuentran aquellos jugadores que han estado más cerca del primer equipo al haber contado Pellegrini alguna vez con ellos, o bien pertenecer a la dinámica del primer plantel.

Nobel Mendy no pudo jugar el partido del conjunto de la franja ante el Oviedo por esa suspensión debido al césped de Vallecas. Mateo Flores volvió a quedarse sin participación en el partido del equipo portugués. Y el resto de actuaciones no invitan a nadie a pensar que ha sido un fin de semana positivo para los jugadores que se encuentran cedidos lejos de Heliópolis.

Guilherme y su Valladolid se hunden en la tabla

El meta portegués del Pucela no pudo hacer absolutamente nada para evitar la goleada del CD Castellón en el José Zorrilla. La plantilla conformada por Víctor Orta no esta dando sus frutos y poco a poco cae más cerca del descenso. El nuevo líder de la competición se paseó y Guilherme prácticamente no tuvo opción de actuar en la mayoría de los tantos.

También gris sigue siendo la situación de Gonzalo Petit en Granada. Este pasado viernes Pacheta lo terminó sentando en el banquillo después de tres arranques seguidos. Entró en la segunda parte, estuvo algo más intervencionista con balón que otros días, pero ni pudo tirar ya no a portería, sino intentarlo simplemente.

Iker Losada fue de nuevo suplente en San Mamés y estuvo en el césped algo más de 10 minutos en los que no le dio a tiempo a intervenir en prácticamente nada.

Iker Losada celebra su segundo gol de la temporada con el Levante / IL

Los próximos partidos de los cedidos del Betis

Estos son los siguientes compromisos de los equipos en los que militan jugadores cedidos por el conjunto verdiblanco: