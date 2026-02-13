El derbi crucial entre Betis Deportivo y Sevilla Atlético ya tiene fecha y hora

Los dos filiales, Betis Deportivo y Sevilla Atlético, se encuentran en una situación muy delicada, ya que están en puestos de descenso y tienen como objetivo lograr la permanencia en esta recta final de la temporada. Ambos equipos se medirán en un derbi crucial que se celebrará en la Ciudad Deportiva Luis del Sol el próximo viernes 6 de marzo a las 21:15, apenas cinco días después del Gran Derbi.

El Betis Deportivo, desde la llegada de Dani Fragoso al banquillo, ha empezado a resurgir y, tras encadenar dos victorias consecutivas, se ha colocado a siete puntos de la permanencia. Jugarán el derbi en casa con el apoyo de la afición y con ganas de revancha después de perder el partido de ida por la mínima en El Estadio Jesús Navas.

Por su parte, los de Luci atraviesan una mala dinámica, encadenando cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria, y en lo que va de 2026 todavía no saben lo que significa marcar. Son penúltimos con 20 puntos y a ocho de salir del descenso. Aun así, deben disputar el encuentro aplazado contra el Cartagena -equipo que marca los puestos de la permanencia- que se jugará el próximo miércoles 25 de marzo a las 20:00 horas. Además de ese partido, antes del derbi deberán recibir al CD Teruel y al Atlético Madrileño, y visitar al Tarazona FC.

Los precedentes

El último enfrentamiento entre ambos equipos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol terminó con triunfo del filial verdiblanco gracias al gol de Marcos Fernández en el minuto 85. Por su parte, el Sevilla Atlético no gana en casa del rival eterno desde 2022, cuando Nacho Quintana marcó el único gol del partido. En aquel entonces, el conjunto rojiblanco contaba con jugadores como Kike Salas, Isaac Romero o Carlos Álvarez, actualmente en el Levante.