Así se dio cuenta Bellerín de que era del Betis: "No quiero que marquen"

Uno de los futbolistas que más relevancia acapara cuando realiza alguna intervención pública es sin duda Héctor Bellerín. En este caso ha sido en una entrevista en el podcast 'Entre Tantas Voces'. Y es que en casi una hora de charla se ha difundido en redes sociales un corte muy llamativo en el que el catalán hace una explicación muy detallada y vehemente sobre los motivos por los que está y se encuentra enamorado de la ciudad de Sevilla desde hace varios años. Y es que en parte es algo totalmente normal después de casi una década en el Arsenal y el gris clima londinense.

"Yo me considero sevillano. Yo cuando me compré mi casa aquí, lo primero que hice fue ir a hacerme el DNI porque yo quería que mi dirección fuera la de Sevilla. Quería decir que yo vivo en Sevilla. Entonces... Así de sevillano me siento. Recuerdo la sensación de bajarme del avión, era 1 de septiembre, y me dio todo el sol en la cara, en ese aeropuerto que es un secarral y yo decir: "esto es casa, ya está, no necesito más"", decía el lateral diestro del Betis.

Bellerín, enamorado de la ciudad de Sevilla

"La ciudad no hizo más que demostrármelo constantemente. A través del fútbol, a través de su gente, sus calles... Todo", añadía. "Estoy muy conectado con la ciudad porque mi padre es de Sevilla. Él nació y vivió durante 20 años en el polígono San Pablo. Y bueno, siempre he tenido, me ha inculcado mucho el Betis desde pequeño. Y entonces, pues siempre he tenido como una conexión muy fuerte con esta ciudad. La he visitado mucho desde pequeño. Y bueno, siempre tenía muchas ganas de volver y poder jugar aquí", insistía recordando vivencias con su padre.

¿Cómo se hizo Bellerín del Betis?

Así comentaba Bellerín cómo vivió en aquella época cómo sus padres le obligaron a ser del Betis: "Para mí el Betis siempre era como esa estrellita a la que mirabas y decías, ojalá algún día. Siempre pensaba que iba a ser más tarde en mi carrera. Pero cuando me llegó la oportunidad, bueno, no lo pensé. Y entonces para mí pues eso existe. Una conexión emocional de que a mí mi padre me obligaba a ser del Betis. Y yo cuando era pequeño y en el Barcelona ganaba y jugaba en el Barcelona. Yo decía, jo, papá, quiero ser del Barça".

"Hasta que ya llegó un momento en el que me di cuenta que yo era bético. Y fue en un Barça-Betis en el que cada vez que el Barça se acercaba a la portería yo decía, es que me da a mí que no quiero que marquen, ¿sabes? Entonces ahí fue como sentí florecer y acepté que yo era un buen bético. Y entonces pues para mí eso es como lo más bonito, lo primero que me llega, ¿no? Pero luego una vez ya viven la experiencia de lo que es jugar para este club. Y, joder, yo he tenido muchísima suerte de poder haber conseguido un título después de 17 años, creo que habían pasado, desde que se había ganado el anterior y la comunidad que se creó en ese momento entre la afición y los jugadores que formamos parte de esa plantilla. Eso es algo... Muy bonito", cerraba.