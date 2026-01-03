La convocatoria del Betis para la cita ante el Real Madrid

El entrenador del Betis ha ofrecido la lista de convocados para el encuentro de este domingo ante el Real Madrid formada por 22 jugadores, entre ellos el Chimy Ávila.

Betis y Getafe siguen negociando por el futbolista argentino bajo la fórmula de una cesión con opción de compra, a la espera de que los azulones tengan el beneplácito de LaLiga para poder fichar, por lo que Pellegrini sigue mientras tanto teniendo en cuenta al atacante y lo ha citado para el Bernabéu.

De esta manera, el técnico verdiblanco se lleva a la capital de España a todos los jugadores disponibles, a excepción de Amrabat y Abde, en la Copa de África, e Isco, que está en su fase de recuperación.

La expedición bética, que parte esta tarde en AVE a Madrid, es la siguiente: Valles, Bellerín, Llorente, Natan, Bartra, Altimira, Antony, Fornals, Chimy, Ricardo Rodríguez, Adrián, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Cucho, Lo Celso, Marc Roca, Junior, Ruibal, Pau López, Ángel Ortiz y Pablo García.