Pellegrini y el mercado: "Si potenciamos el plantel, tiene que ser como el año pasado con Antony y el Cucho"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido en la previa del encuentro ante el Real Madrid analizando diferentes cuestiones, entre ellas el mercado de invierno, insistiendo en que si viene alguien debe "ser un refuerzo".

Estado del grupo tras el parón

"El grupo volvió muy bien, muy motivado. Se ha exigido siempre en los entrenamientos esta semana. Creo que está muy concentrado. Tenemos que hacer un muy buen partido, como terminamos con el Getafe. Es un escenario no fácil ante un gran equipo, pero con confianza en poder hacer nuestro juego".

La baja de Mbappé

"Cuando me han preguntado por las bajas, siempre he dado la misma respuesta. Lo importante son los que están. El Madrid tiene un plantel que le permite suplir bajas sin ninguna duda. Mbappé es importante para ellos, pero nosotros tenemos tres bajas también (Isco, Abde y Amrabat), pero no me enfoco en eso. Los que están son los indicados para sacar el partido adelante. Tenemos que estar centrados en lo que seamos capaces de hacer dentro del campo".

Lo Celso e Isco

"Lo Celso, esté Isco o no, es un jugador muy importante para nosotros. La baja de Isco nos genera la necesidad de tener a Gio en ese puesto. Fornals está muy bien y Gio sale de una lesión muscular. Lo veo entrenando cada día mejor. Seguro va a tener la oportunidad de demostrar su capacidad, que es muy grande, y el equipo lo necesita. Si no está Isco, tenemos que ganar sin él; ya lo hemos demostrado. Pero sin duda lo echamos de menos, el cuerpo técnico y médico pretenden que vuelva lo antes posible".

Isco, estado físico y mental

"Viene todos los días acá y hace recuperación con los fisios. Es un jugador maduro mentalmente. Estoy seguro de que lo vamos a ver en el campo lo antes posible. De su parte personal no escatima esfuerzos para volver a jugar".

Xabi Alonso

"Con su trayectoria como jugador, por su paso por Liverpool y Madrid, tiene experiencia y sabe el puesto en el que está. Exige ganar, golear y gustar, pero lo veo preparado y con capacidad para superar momentos y baches durante la temporada. La exigencia siempre fue máxima. A mí me tocó vivirla. Es un club que necesita más y como técnico uno tiene que entregarlo todo todos los días".

Mercado de invierno

"Una cosa es traer un nombre nuevo y otra un refuerzo. Para traer un refuerzo hay que desprenderse de un jugador importante. Son cosas que se van dando en el mes de enero. Creo que el equipo sigue en el camino correcto para mejorar año tras año, aspirar a más y ser ambiciosos. Jugar tantos años seguidos no es fácil y seguir vigente en tres competiciones tampoco. El equipo va por el camino correcto dentro de las exigencias y las limitaciones que tiene".

Propósito para 2026

"En lo deportivo, el objetivo es ganar al Real Madrid, que es el partido siguiente, y en las tres competiciones llegar lo más arriba posible. Tenemos cuatro partidos y llegas a una final de la Copa del Rey, que permite luego la jugar la Supercopa. Seguimos en Europa y aspiramos a más. Para mí, lo que uno ha hecho siempre es importante, pero lo más importante es superarlo".

Chimy Ávila, futuro y delantera

"Al Chimy lo veo bien, entrena con intensidad. Por ahora lo sigo considerando jugador del plantel y va en la lista de citados. Lo otro va a depender mucho de si hay que vender un jugador. Si se vende uno, veremos dónde nos debilitamos y qué es lo más importante a traer. Si potenciamos el plantel, tiene que ser como el año pasado con Antony y el Cucho. No podemos especular ni tener intereses particulares en alguna posición en estos momentos".

Antony y Pablo García

"En cuanto a Antony, no tiene mayores problemas. Tenía una pequeña molestia y paró un día esta semana. Después se entrenó sin problemas y está en la lista de citados. Pablo sigue creciendo, generó muchas expectativas y tiene cosas por mejorar. Va a ir mejorando porque tiene un futuro importante en el club y quizá también fuera de él".