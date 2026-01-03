Las fotos de la salida del Betis de Santa Justa a Madrid para la cita en el Bernabéu

El consejero del Betis, Joaquín Sánchez, se disopone a firmarle un autógrafo a un joven hincha bético.

El Betis ha puesto rumbo en la tarde de este sábado a Madrid y lo ha hecho partiendo en AVE (17:45) desde Santa Justa. La llegada está prevista sobre las 21:00 al hotel NH Collection Eurobuilding. Joaquín y Rafael Gordillo, junto a otros consejeros, van al frente de la expedición verdiblanca.