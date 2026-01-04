El Heraldo Real recoge la llave que abre la ilusión de la ciudad de Sevilla

Ni lluvia ni obras. Nada puede contra el poder de una carta. En tiempos de Whatsap, Istagram y tiktok que toda la ilusión se encierre en un sobre de papel decorado con dibujos, colores o pegatinas, demuestra que todo no está perdido. Ese es el primer rayo verde de esperanza del día de los Reyes Magos.

Pocos niños a primera hora, y muchos adultos, pero los que hay lo estuvieron dando todo en la calle Orfila desde las cuatro de la tarde. Alonso, uno de ellos se quejaba por hambre, ha comido pronto porque su madre le ha dicho que la carta hay que entregarla de las primeras al Heraldo. Quedan ocho minutos para las cuatro y las puertas de la Docta Casa de la calle Orfilia se entreabren para que pasen quienes forman parte del cortejo del Heraldo Real.

A Alonso pronto se le unieron más niños. Todos completamente equipados: botas, paraguas, chaquetón, bufanda. Las madres sevillanas somos así. Si llueve, el niño no se moja de ninguna de las maneras, pero si el Heraldo está en la calle, se sale “ que solo es agua”. Después de las últimas semanas santas parece que la lluvia se ha propuesto no perderse ni una de las fiestas de la ciudad. Aunque en la Campana comenzaron a caer unas tímidas gotas, el Heraldo solo recibió la lluvia de papelillos a la salida de la sede del Ateneo.

El Heraldo Real de Sevilla vence a la borrasca 'Francis'

Cuando pasaban 20 minutos de las cuatro de la tarde la agrupación Juvenil de las Cigarreras se asomó a la calle Orfila con una canción que todos los niños hemos cantado. El Patio de mi casa hace que las primeras gargantas suenen a voces infantiles...aunque tengan 70 años. Las ganas de jugar siguen. “El caballo camina p’alante, el caballo camina p’atrás”. Canciones con coreografía incluida. Como la de chuchuá, chuchuá, No puedo estar sin tí , o Tenía tanto que darte de Virgen de los Reyes a lo largo del recorrido. La gente tiene ganas de pasarlo bien y la música siempre ayuda.

Ya nadie se acuerda del paraguas. Quedan apenas 20 minutos para que abran las puertas de la Docta Casa y la Agrupación Musical Virgen de los Reyes se acercan con Bajo El Mar, la canción de la película de La Sirenita sigue siendo de las favoritas del público.

El ambiente festivo ya se ha instalado en la calle. Hay quien sigue con la guasa: “Yo como Pedro Sánchez, son las cinco de la tarde y no he comido por venir aquí al Heraldo”.

Llegan las bandas para acompañar al Heraldo Real de Sevilla

La fina lluvia ha parado. Ha sido escampar y aparacer niños con sus padres. Va llegando el momento, los pequeños empiezan a ponerse nerviosos con las cartas en la mano y los músicos de Virgen de los Reyes comienzan a redoblar los tambores con ese son festivo de cabalgata tan caracerístico

Una voz que recuerda a la de Luis Miguel Martín Rubio resuena en la calle Orfila: “Niños y niñas de Sevilla. Ha llegado el Heraldo real cruzando el puente y trae Estrella consigo, viva el mensajero de los reyes. Lucha contra los temporales, la lluvia, ls tecnología”, aclamó antes de que el presidente del Ateneo, Emilio Boja le entregara el pergamino al emisario Real. Los vivas al Heraldo, al Ateneo y al alcalde, terminaron este pequeño acto que comenzó a realizarse el año pasado. En la calle, solo una petición: “Que bote el Heraldo”.

El villancico más cantado en estos días, Entre zambombas, palillos y panderos suena mientras que en la puerta de la sede del Ateneo recoge las primeras cartas, las besa antes de guardarlas. Los villancicos son sustituidos por la Marcha Real cuando el Heraldo sube a caballo.

El paso del Heraldo por la Campana este año a la ida era una de las novedades. Mucho ambiente, pero sin agobios, y los niños siempre en la primera fila. Una regla que una mujer se empeñaba en explicar a un no muy convencido italiano que quería registrar todo en el móvil.

Precisamente en la Campana es donde se incorporaron dos miembros del escuadrón a caballo de la Policía Nacional.

Una calle Sierpes sin agobios, fue el siguiente paso del cortejo. En este punto, la restricción de paso en las calles aledañas provocó algunas molestias entre los peatones. Una medida de seguridad de la Policía para evitar las aglomeraciones de personas que impidan el avance del cortejo.

De allí hasta la Plaza del Triunfo para volver por Fray Ceferino González hasta el Ayuntamiento por la Avenida de la Constitución. Precisamente en el escenario de la Plaza de San Francisco estaban las personas que esta tarde encarnarán a la Estrella de la Ilusión, los Reyes Magos, el Gran Visir y el Mago de la Ilusión junto al alcalde y los portavoces de los diferentes grupos políticos municipales. En ese momento Melchor, Gaspar y Baltasar tenían mucho parecido con Iván Bohórquez Domecq, vicepresidente de Smartener; Juan Ignacio Zafra, director territorial de Caixabank Andalucía será Gaspar; y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, Baltasar.

Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio

Entrega de las llaves

Durante la entrega de las llaves, José Luis Sanz afirmó que el pueblo de Sevilla “se ha portado muy bien este año”. El alcalde se las dio “para que llegue a todos los corazones de sevillanos y sevillanas”.

El heraldo Real, con hechuras muy parecidas a las de Sergio García Real, afirmó que los sevillanos tienen “la inmersa fortuna de tener la ciudad más bonita del mundo” a la que los magos no tuvieron dificultades en llegar porque en Sevilla “vive una luz verdadera que irradia todos los días del año, la brillante de la Virgen de la Estrella, en la ciudad donde decidió nacer Ntro Padre Jesús del Gran Poder, esa es la que guía a los Reyes hasta Sevilla”.

El Heraldo afirmó que el cortejo real se encuentra descansando en el Real Alcázar. “La ciudad está más bonita que nunca para que el 5 de enero sea una luz de ilusión que ilumine toda Sevilla”, afirmó para añadir un consejo a todos los niños: “Acostáos tempranito y dejad víveres a los Reyes” y un guiño al pregonero, “el escribiente de Sus Majestades: Nada es más verdad que Gaspar, Melchor y Baltasar”. Antes de emprender el camino de vuelta, besó el suelo del escenario y se santiguó para seguir recogiendo cartas en una noche en la que toda la ilusión va encerrada en un sobre.

El público aumentó en cuanto la tarde fue avanzando. Los adolescentes, mayores para muchas cosas, aún niños para otras, han tomado el espacio de quienes van aún en carrito y se saben todos los nombres de la Patrulla Canina. No hay edad para dejar de creer en la magia ni en que la ilusión puede vencer hasta a la lluvia en un día que terminó con un emocionado Heraldo que llegó al Ateneo sobre las 20:30.