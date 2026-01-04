Las fotos del Heraldo Real de Sevilla

El Heraldo Real de Sevilla ha partido a las 17:00 desde el Ateneo fiel a su cita para recoger las cartas de los más pequeños con sus peticiones a sus majetades los Reyes Magos a pesar de la borrasca Francis . El Cortejo ha estado formado por un séquito de pajes y beduinos y ha venido precedido por la Agrupación musical Virgen de los Reyes. Junto al Heraldo, ha ido el Escuadrón de Acompañamiento de la Policía Nacional a caballo
1/45Las fotos del Heraldo Real en Sevilla/Ismael Rubio
