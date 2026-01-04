REYES MAGOS
Recorrido y horarios del Heraldo Real de Sevilla
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio

Las fotos del Heraldo Real de Sevilla

El Heraldo Real vence a 'Francis'

Ismael Rubio

04 de enero 2026 - 20:38

El Heraldo Real de Sevilla ha partido a las 17:00 desde el Ateneo fiel a su cita para recoger las cartas de los más pequeños con sus peticiones a sus majetades los Reyes Magos a pesar de la borrasca Francis . El Cortejo ha estado formado por un séquito de pajes y beduinos y ha venido precedido por la Agrupación musical Virgen de los Reyes. Junto al Heraldo, ha ido el Escuadrón de Acompañamiento de la Policía Nacional a caballo

Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
1/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
2/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
3/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
4/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
5/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
6/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
7/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
8/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
9/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
10/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
11/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
12/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
13/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
14/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
15/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
16/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
17/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
18/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
19/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
20/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
21/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
22/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
23/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
24/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
25/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
26/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
27/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
28/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
29/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
30/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
31/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
32/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
33/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
34/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
35/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
36/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
37/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
38/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
39/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
40/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
41/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
42/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
43/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
44/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio
Las fotos del Heraldo Real en Sevilla
45/45 Las fotos del Heraldo Real en Sevilla / Ismael Rubio

También te puede interesar

Lo último

stats