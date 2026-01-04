La entronización del Niño y la entrega de la tiara a la Estrella de la ilusión, actos previos a la Cabalgata de Reyes de Sevilla

Entrega de la tiara a la Estrella de la Ilusión en la capilla de la Estrella la mañana del 3 de enero

Hay dos actos en los días previos a la Cabalgata de Reyes de Magos de Sevilla que están llenos de simbolismo y que reivindican el sentimiento religioso de la Fiesta de la Epifanía. Por un lado, la entrega de la tiara a la Estrella de la Ilusión ante la Virgen de la Estrella. La otra es la entronización del Niño Jesús en la carroza del Nacimiento.

El Ateneo de Sevilla pone un mimo especial en la organización de ambos actos. Este año, la carroza contó con un protagonista muy especial: la hermandad del Rocío de la Macarena, que celebra 40 años haciendo el camino hacia las plantas marismeñas, testimonio de una devoción que sigue caminando con fe.

Claudia Herrero Ruiz Mateos recibió la tiara que la corona como Estrella de la Ilusión y guía de los Magos de Oriente rodeada ante la presencia de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Estrella y acompañada por quienes encarnan la próxima tarde del 5 de enero a Melchor, Gaspar y Baltasar: Iván Bohórquez Domecq, Juan Ignacio Zafra y Juanma Moreno Bonilla.

Precisamente el presidente de la Junta de Andalucía aseguró ayer durante el acto de entrega de la tiara a la Estrella "tener los nervios a flor de piel" esperando que llegue el momento de ser el rey Baltasar.