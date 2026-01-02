La Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla no estrenará nueva sede hasta 2028

La Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla llega este 2026 con importantes novedades. Además de la modificación del recorrido por Triana debido a las obra de Pagés del Corro, el Ateneo ha informado este viernes que habrá espacios reservados para personas con movilidad reducida y un tramo en el que el Cortejo de la Ilusión discurrirá en silencio, para fomentar así la participación de personas con autismo o a los que el ruido les provoque molestias. En cuanto a la amenaza meteorológica, los organizadores del cortejo han descartado cambiar de día el Heraldo -el domingo 4 es el día con mayor inestabilidad- aunque aguardarán hasta el último momento para valorar un cambio horario o de recorrido. El cambio de sede a las antigas naves de Defensa de Eduardo Dato se fija para 2028 por las obras de adecuación.

El Ateneo de Sevilla ha celebrado este viernes en su tradicional desayuno con la prensa en el Restaurante La Raza Puerto que ha dado mucho de sí. En él han participado, como es habitual, las personas que encarnarán a Melchor, Gaspar y Baltasar: Iván Bohórquez, vicepresidente de Smartener; Juan Ignacio Zafra, director de CaixaBank Andalucía; y Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Los tres han relatado la ilusión y responsabilidad con la que afrontan el encargo.

En lo puramente informativo, el responsable de seguridad de la Cabalgata, Pedro Lissén, ha informado de los horarios e itinerarios tanto del Heraldo, el domingo 4; como de la Cabalgata, en la tarde-noche del lunes.

Horario y recorrido del Heraldo Real

Está previsto que el Heraldo Real salga del Ateneo a las 17:00 para llegar al Ayuntamiento en torno a las 19:00. Allí recogerá las llaves de la ciudad de manos del alcalde. El regreso a la calle Orfila será a partir de las 19:30 y la llegada, a las 20:30.

Las obras de la calle Martín Villa han obligado al Ateneo a modificar el recorrido habitual. De este modo, el cortejo, tras salir de Orfila, discurrirá por: Javier Lasso de la Vega, Amor de Dios, Tarifa, Santa María de Gracia, Campana, Sierpes, Sagasta, Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Manuel Cortina, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Placentines, Plaza Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, Avenida de la Constitución y Ayuntamiento.

El regreso será por: Plaza Nueva, Méndez Núñez, Plaza de la Magdalena, O’Donnell, Campana, Santa María de Gracia, Tarifa, Javier Lasso de la Vega y Orfila.

Horario y recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026

Por su parte, la Cabalgata saldrá desde la Fábrica de Tabacos a las 16:00. El itinerario será el siguiente: Universidad de Sevilla (C/ Palos de la Frontera), Glorieta de San Diego, Avenida del Cid, Plaza Don Juan de Austria, Menéndez y Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Muñoz León, Resolana, Feria, Correduría, Plaza de Europa, Trajano, Plaza del Duque de la Victoria, Plaza de la Campana, O’Donnell, Plaza de la Magdalena, Murillo, San Pablo, Reyes Católicos, Puente de Isabel II, Plaza del Altozano, San Jacinto, Esperanza de Triana, República Argentina, Plaza de Cuba, Asunción, Virgen de Luján, Glorieta de las Cigarreras, Puente de los Remedios, Glorieta de los Marineros Voluntarios, Paseo de las Delicias, Avenida de Roma y Palos de la Frontera. La entrada de la carroza de Baltasar será en torno a las 22:15.

Como ha avanzado Pedro Lissén, a la salida del cortejo en Palos de la Frontera habrá una zona reservada para personas con movilidad reducidas. Será en torno a 150-200 plazas y ecceso será libré hasta que se complete el aforo. Además, en el tramo entre la Glorieta de Marineros Voluntarios y el Palacio de San Telmo, el cortejo discurrirá en silencio para facilitar la participación de personas con autismo o a las que el ruido les resulte molesto. Las bandas y coches de emergencias irán en silencio y también se aleccionará a los beduinos para que así lo hagan.

Amenaza de lluvia para el Heraldo

Tanto el presidente del Ateneo, Emilio Boja, como el director de la Cabalgata, Manuel Sainz; y el director de seguridad, Pedro Lissén, son conscientes de que la borrasca Francis podrá en jaque la organización, sobre todo del Heraldo Real. La jornada del domingo es la que más problemas plantea actualmente. Descartado abolutamente el cambio de días, desde el Ateneo han insistido que se esperará al último momento para buscar un cambio horario o, incluso, un recorrido más directo hasta el Ayuntamiento. "Todo se mantiene igual. Iremos tomando decisiones sobre la marcha", incidió Boja.

La seguridad en la calle Asunción y el estreno de la nueva sede

Durante su intervención, el presidente del Ateneo se refirió a las declaraciones realizadas en este periódico sobre el paso de la Cabalgata por la calle Asunsión. Boja aseguraba que la artería de Los Remedios se había convertido en la calle Parras o Pureza de la Cabalgata, haciendo un símil con la Semana Santa. Boja ha insistido en que lo que se vive en Asunción es "diferente" y pidió que se siga haciendo así, aunque ha asegurado que sí le inquieta, por ejemplo, ver los balcones repletos de personas saltando al paso del Cortejo de la Ilusión.

Con respecto al cambio de sede, el presidente del Ateneo reconoció que la instalación y salida desde la antigua nave de Defensa de Artillería se pospone hasta 2028: "No tenemos previsto cuándo. Yo me planteo esa fecha, si luego es el año que viene, mejor. La adecuación se va a hacer en tres fases, pero necesitamos que el Grupo Abu y el Ayuntamiento nos echen una mano".

Un Baltasar en plena forma

Uno de los grandes atractivos de la Cabalgata será ver a Juanma Moreno encarnando al rey Baltasar. El último presidente de la Junta que salió en el cortejo fue Rodríguez de la Borbolla hace 39 años. Y el último político, el ex alcalde socialista Juan Espadas. Moreno aseveró que no se imagina ningún problema se seguridad ese día: "Llevo 14 años viviendo en Sevilla. La conozco bien. Me siento razonablemente querido en Sevilla y nunca he tenido problemas. Paseo con normalidad. Sevilla y los sevillanos son maduros y saben cómo vivir sus fiestas y tradiciones. No tengo ningún miedo desde el punto de vista de la seguridad".

Los tres monarcas reconocieron que en los últimos meses han estado trabajando física y mentalmente para afrontar la dura tarea de tirar más de 6.000 kilos de caramelos. En este sentido, Moreno indicó que realiza actividad física de manera habitual, aunque he redoblado esfuerzos últimamente, sobre todo para trabajar los brazos.