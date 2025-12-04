Sevilla estrenará en 2026 zonas inclusivas en la Cabalgata de Reyes Magos

La Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla incorporará por primera vez medidas específicas de accesibilidad para personas con movilidad reducida y para familias con niños con autista o alta sensibilidad sensorial.

El Ayuntamiento de Sevilla y el Ateneo trabajan ya en el diseño de estas novedades, cuyos detalles técnicos, como la ubicación exacta, dimensiones y señalización, se concretarán en las próximas semanas. La intención es que cualquier familia con necesidades especiales pueda planificar su asistencia con antelación y garantías.

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha avanzado este jueves la medida como uno de los ejes de la Cabalgata del próximo 5 de enero. "Desde el Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración constante con el Ateneo, vamos a hacer una cabalgata más inclusiva. Para ello se habilitará en la calle Palos de la Frontera una zona para sevillanos con movilidad reducida. Atendemos así una demanda histórica de estas personas, que a partir de ahora podrán disfrutar del cortejo con totales garantías", señaló en declaraciones a este periódico.

Además, Alés anunció otra novedad largamente reclamada, un tramo del recorrido libre de ruidos, pensado para niños y adultos con TEA o alta sensibilidad sensorial. "Dicho espacio será informado en las próximas fechas por el Ayuntamiento y por el Ateneo de Sevilla. Seguimos trabajando por hacer aún más grande esta fiesta mayor de la ciudad", añadió.

Ambas medidas nacen con vocación de continuidad. El Ayuntamiento estudia incluso su ampliación en años posteriores, con nuevas zonas reservadas en distintas partes del itinerario.

El anuncio a estas actuaciones inclusivas llega tras la creciente presión de familias que llevan años reclamando alternativas para poder disfrutar de la Cabalgata sin poner en riesgo la seguridad ni el bienestar de sus hijos. Entre ellas, la de Ángela, una niña sevillana de 10 años con una enfermedad ultra rara asociada al gen CTR9, que cursa con autismo, hipersensibilidad sensorial y debilidad muscular.

Su historia se hizo pública esta semana a través de una carta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que este año encarnará al Rey Baltasar de la que se hizo eco este periódico. Los padres de Ángela relataban la imposibilidad de acudir a la Cabalgata de su ciudad debido al ruido, las aglomeraciones y la espera, factores que le generan crisis de ansiedad. "Sevilla no está preparada para niños como ella", sostenían.

Su carta, enviada con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, no pedía privilegios, sino condiciones básicas de accesibilidad ya implantadas en numerosos municipios del entorno. "En Coria, en La Puebla, en Mairena… En todos los pueblos hay espacios inclusivos. ¿Por qué en la capital no?", se preguntaban.

La familia ya había trasladado su petición al Ateneo en años anteriores, sin obtener una solución efectiva. Como ellos, decenas de hogares viven diciembre con una mezcla de ilusión y renuncia. Niños con TEA que no toleran los estímulos intensos, menores con movilidad reducida que no encuentran un punto seguro para disfrutar del cortejo o pequeños con ansiedad para quienes la multitud se convierte en un obstáculo insalvable.

La Cabalgata de Sevilla, uno de los eventos más multitudinarios de la ciudad, llevaba años recibiendo estas solicitudes. La edición de 2026 se convertirá así en la primera que da respuesta institucional a estas necesidades con medidas concretas.