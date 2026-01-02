¿Qué tiempo hará para la salida del Heraldo Real y la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla?

Faltan tres días para que Sevilla vuelva a asistir a la noche más ilusionante del año, esta vez bajo la amenaza de la borrasca Francis. La Cabalgata de Reyes Magos atraerá a multitud de gente a las calles en las horas previas a que los hogares de la ciudad se llenen de regalos. Antes, el Heraldo Real recogerá las llaves de la ciudad para garantizar que Sus Majestades puedan cumplir esta misión. En el recuerdo de los sevillanos, aún presente el histórico adelanto de 2025 debido a la predicción meteorológica, pero ¿lloverá algo más que caramelos durante las cabalgatas de Sevilla?

Los cielos nubosos se impondrán en la provincia a partir de este viernes 2 por el posicionamiento de las bajas presiones al oeste de la península. En paralelo, se espera un ascenso notable de las temperaturas, con mínimas de 9ºC a 13ºC y máximas entre los 19ºC y 20ºC. A partir del sábado 3, aumenta la inestabilidad a medida que Francis se aproxima al golfo de Cádiz, con precipitaciones moderadas que podrán ser localmente fuertes y persistentes y acompañadas de tormentas ocasionales.

Tiempo para el Heraldo Real: las lluvias se irán antes de su salida

Está previsto que el Heraldo Real emprenda su recorrido por las calles de Sevilla este domingo 4 de enero, con salida a las 17:45 horas desde la sede del Ateneo en la calle Orfila. No obstante, esta será de nuevo una jornada con predominio de cielos cubiertos y chubascos, con una probabilidad de lluvias que irá del 95% durante la madrugada al 85% al mediodía. A partir de las 18:00 horas, esta probabilidad se reduce al 35%, pues se espera que la borrasca se debilite y las precipitaciones asociadas se desplacen al este de la provincia.

En cuanto a las temperaturas, la mínima se mantiene en 12ºC en Sevilla, aunque la máxima descenderá hasta los 16ºC. En definitiva, con la previsión actual el Heraldo Real podría realizar su misión con normalidad, eso sí, con el cielo cubierto de nubes.

Tiempo para la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla: refrescará a última hora

La borrasca Francis interaccionará previsiblemente con la entrada de una masa de aire de origen polar en la península. Ello provocará un descenso notable de las mínimas el próximo lunes 5 de enero, hasta los 7ºC en Sevilla. Sin embargo, la probabilidad precipitación se mantiene en torno al 30% y los cielos quedarían menos nubosos a medida que avance la jornada.

La Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla comenzará a las 16:15 horas en el Rectorado de la Universidad de Sevilla, con nubes y claros y una temperatura ciertamente agradable que alcanzaría una máxima de 16ºC en la capital. Sus Majestades tendrán por delante seis horas de recorrido hasta que el Rey Baltasar complete el recorrido de vuelta al Ateneo, en una tarde en la que, si bien refrescará de forma notable, la probabilidad de lluvias se descarta casi por completo.

¿Qué tiempo hará en Sevilla el Día de Reyes?

La mañana del Día de Reyes será excepcionalmente fría en Sevilla, con cielos despejados y mínima de 2ºC en la capital y máxima de 12ºC. Asimismo, se esperan heladas débiles en la sierra Norte, de -3ºC en Alanís y Cazalla de la Sierra, -2ºC en La Puebla de los Infantes o -1ºC en Guadalcanal, El Pedroso y Constantina. En principio, esta sería una jornada con sol en que los niños y niñas de la provincia podrán salir a la calle a disfrutar de sus regalos, eso sí, con ropa de abrigo.