La borrasca Francis traerá fuertes lluvias a Andalucía a partir del fin de semana: las Cabalgatas de Reyes peligrarían en estas zonas

Francis será la primera borrasca de gran impacto del 2026. Este sistema de bajas presiones, nombrado por el servicio meteorológico portugués, dejará lluvias localmente fuertes en Año Nuevo en Canarias, que se extenderán a la península a durante el fin de semana. Este martes 30 comenzarán a llegar signos de inestabilidad a Andalucía, según Aemet: "Nos encontramos en un periodo de transición entre la depresión que nos afectó la semana pasada y hasta ayer y la llegada de otra nueva borrasca a partir del 2 de enero".

En la jornada de hoy predominarán los cielos con intervalos de nubes bajas y precipitaciones en el área del Estrecho y el litoral mediterráneo occidental. En estas zonas se esperan asimismo intervalos moderados de poniente. En cuanto a las temperaturas, se mantienen sin grandes cambios, con máximas entre los 12ºC de Granada y Jaén y los 19ºC de Málaga.

Nochevieja y Año Nuevo, sin lluvias en gran parte del territorio

En Nochevieja, se mantiene la misma tendencia, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales que tenderán a despejar por la tarde. En el litoral mediterráneo predominarán los cielos poco nubosos, aunque algunos chubascos aislados podrían afectar al oeste de Alborán y el Estrecho. En cualquier caso, apenas se esperan precipitaciones en Andalucía.

Las temperaturas irán en ligero descenso, con héladas débiles en la sierras, localmente moderadas en el tercio oriental. Se esperan mínimas de 1ºC en Granada, 3ºC en Córdoba o 4ºC en Sevilla. Soplarán vientos flojos variables.

Con el inicio del año se prevé un cambio de tiempo en la mayor parte del país por el acercamiento de Francis, una borrasca atlántica con frentes asociados. La jornada del jueves 1 transcurrirá con predominio de intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones de carácter débil en el tercio occidental. En estos puntos las mínimas irán en ascenso hasta los 7ºC en Sevilla o 9ºC en Huelva. Se esperan heladas débiles en el interior oriental. En cuanto al viento, rolará a levante moderado en el Estrecho y el litoral mediterráneo occidental.

Precipitaciones abundantes y tormentas en la mitad occidental el fin de semana

A partir del viernes 2 de enero, con la borrasca Francis situada ya al oeste de la península, dejará cielos nubosos o cubiertos en toda Andalucía. Un frente dejará precipitaciones débiles a moderadas en el tercio occidental, que irán extendiéndose hacia el este de forma más débil con el transcurso del día. No se descarta la formación de alguna tormenta aislada en el extremo suroeste peninsular en la segunda mitad del día.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ascenso notable y generalizado, con máximas que alcanzarán los 19ºC en Sevilla o 17ºC en Granada. Se esperan vientos de componente sur, con intervalos moderados en el interior occidental, más flojos en el litoral mediterráneo y extremo oriental interior.

Durante el fin de semana las precipitaciones terminarán afectando a todo el territorio, con los acumulados más significativos en el tercio occidental y Alborán. Las temperaturas continuarán en ascenso, con heladas en el interior oriental al principio del episodio que tenderán a perder intensidad con el paso de los días. De cara al domingo 4, las temperaturas irán en descenso. Predominará asimismo el viento de componente sur y oeste, sin descartar intervalos fuertes y rachas muy fuertes en litorales.

Lunes 5: una nueva gota fría en Andalucía oriental en vísperas de Reyes

Con relativa incertidumbre, se espera que el lunes 5 la borrasca atlántica se transforme en una baja poco profunda situada en el Mediterráneo occidental, que dejará cielos cubiertos en Andalucía oriental con precipitaciones localmente intensas en el litoral, lo que podría comprometer las Cabalgatas de los Reyes Magos en algunas localidades. En paralelo, se espera la presencia de nieve en cotas relativamente bajas. Mientras, se prevén cielos nubosos con precipitaciones en la vertiente atlántica y un descenso generalizado de las temperaturas.