¿Qué tiempo hará esta Nochevieja en Sevilla? Aemet confirma un inicio de año pasado por agua

Los últimos días del año han traído a Sevilla un episodio de estabilidad meteorológica que concluirá la próxima Nochevieja. El miércoles 31 de diciembre será un día marcado por la llegada de abundante nubosidad de tipo bajo a la provincia, debido al acercamiento de frentes atlánticos que posiblemente acaben dejando precipitaciones de carácter débil.

De momento, este lunes 29 de diciembre predominan los cielos despejados y se rozarán los 16ºC en la capital hispalense, con máximas en ascenso en el tercio norte de la provincia. El martes 30 continúa el tiempo anticiclónico, con la aparición de brumas matinales y bancos de niebla que tenderán a despejar a lo largo del día. Las mínimas, con pocos cambios, se quedarán en los 3ºC en Guadalcanal, 4ºC en Morón de la Frontera o 5ºC en Sevilla. En las horas diurnas se esperan cielos despejados y máximas entre los 14ºC y 16ºC. Los vientos serán flojos variables.

Fin de Año con cielos cubiertos, temperaturas suaves y posibles lloviznas

La madrugada del miércoles 31 volverá a estar cortada por el mismo patrón. Se esperan intervalos nubosos y brumas matinales, tendeindo a levantar a lo largo del día. Las mínimas registrarán ligeros descensos, con heladas débiles en las sierras, de 0ºC en Cazalla de la Sierra, 2ºC en Estepa o 3ºC en Écija. Durante la tarde, los cielos se irán cubriendo debido al acercamiento de un frente atlántico, sin descartar precipitaciones débiles en la parte occidental de la provincia. En cuanto a las máximas, se quedarán en los 12ºC en Constantina, 14ºC en Osuna o 15ºC en la capital hispalense.

La noche de Fin de Año transcurrirá con temperaturas suaves y sin heladas, con mínimas de 10ºC en Sevilla u 11ºC en Lebrija o Morón de la Frontera. Los cielos permanecerán cubiertos en Año Nuevo, sin descartar lloviznas. Las máximas, también irán en ascenso, hasta valores entre 16ºC y 18ºC.

Las precipitaciones se generalizan durante el fin de semana

A partir del viernes 2 de enero, se confirma la llegada de una nueva borrasca que dejará cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas en la mitad occidental de Andalucía. Se esperan vientos flojos a moderados de componente sur y temperaturas máximas que ascenderán hasta los 20ºC en el caso de la capital hispalense.

El frente continuará dejando lluvias a lo largo del fin de semana, con una probabilidad del 100% en Sevilla durante el sábado 3. Las máximas ascenderán hasta valores suaves de 11ºC a 12ºC, mientras que las máximas descenderán ligeramente hasta quedar entre los 15ºC y 17ºC. Idéntica tendencia se mantendrá en la jornada del domingo 4.

Un enero más frío y lluvioso de lo habitual en Sevilla

En cuanto a próximas fechas, la predicción especial de Aemet avanza que la semana del 5 al 11 de enero volvería a ser más fría de lo habitual. En cuanto a las lluvias, podría tratarse de un periodo lluvioso en el extremo sur peninsular, lo que podría comprometer las Cabalgatas de los Reyes Magos.

Durante la semana del 12 al 18 de enero, las temperaturas podrían acercarse a los valores normales, aunque continuarían por debajo. De nuevo, podría tratarse de una semana más lluviosa de lo habitual en el sur peninsular.