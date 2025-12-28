Vive una Nochevieja exclusiva e inolvidable en el corazón de Sevilla

Esta Navidad, Mercer Hoteles te invita a vivir una colección de experiencias únicas en Sevilla, donde historia, cultura y gastronomía se combinan para ofrecerte vivencias especiales cargadas de tradición y exclusividad. En el corazón de Sevilla, cada uno de sus hoteles ha creado propuestas excepcionales para disfrutar de las fiestas, tanto para huéspedes como para locales y visitantes, ya sea en pareja, en familia o con amigos… Desde cenas de gala para Nochevieja, despedir el año con vistas a la Giralda, hasta almuerzos festivos entre amigos, pasando por escapadas y experiencias únicas para regalarte o regalar a tus seres queridos, Mercer Hoteles te propone vivir una Navidad diferente.

Si hay una ocasión para celebrar con elegancia y sofisticación, esa es la Nochevieja. Para dicha ocasión, los hoteles de la cadena ofrecen una cena de gala exclusiva con productos locales seleccionados de primerísima calidad y maridados con vinos excepcionales.

Una año más, en el emblemático Hotel EME Catedral Mercer del Barrio de Santa Cruz, propone una cena de Nochevieja con un menú de gala compuesto de 7 pases que incluye una selección de vinos de renombre. La velada culminará en la Terraza del EME, con vistas panorámicas a la Catedral y la Giralda, donde podrás tomar las tradicionales uvas de la suerte, brindar con una copa de champagne y recibir el Año Nuevo en un entorno único en la ciudad.

Por su parte, en el Hotel Mercer Plaza Sevilla, ubicado en la Plaza San Francisco, tienen previsto servir la cena de Nochevieja con un menú diseñado para la ocasión y con maridaje de vinos seleccionados. A la cena de Nochevieja, le seguirán las uvas de la suerte y un brindis en la Terraza 1912 con vistas a la ciudad. Un lugar perfecto para despedir el 2025 con estilo.

La Navidad también es momento para juntarse y compartir mesa con compañeros de trabajo, amigos y seres queridos. Para ello los restaurantes de los hoteles Mercer en Sevilla han diseñado una variedad de menús para todos los gustos y bolsillos, tanto en el restaurante Bar Plaza del Hotel Mercer Plaza Sevilla (precio desde 50 euros por persona), como en los restaurantes Al Lado, Mi Arma y la vinoteca Maestro de Hotel EME Catedral Mercer.

En el restaurante Mi Arma, situado a los pies de la Giralda, se ofrece una cocina andaluza tradicional con recetas de toda la vida y un toque contemporáneo. Los menús navideños para grupos incluyen platos tradicionales de la gastronomía del sur maridados con vinos nacionales, ideales para disfrutar en un ambiente distendido (precio desde 45 euros por persona).

Por otro lado, el restaurante Al Lado, en la popular Cuesta del Bacalao, también propone unos menús navideños para grupos con platos típicos de estas fiestas tradicionales, carnes y pescados seleccionados, y bebidas incluidas (precio desde 60 euros por persona).

Maestro, la vinoteca del Hotel EME Catedral Mercer, se viste de Navidad y propone unas catas especiales (precio desde 30 euros por persona), ideales para degustar en pareja o en grupo o para regalar.