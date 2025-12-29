¿Hasta qué hora abren los supermercados el 31 de diciembre en Sevilla?

Los sevillanos ya cuentan las horas para decir adiós al 2025 y recibir un nuevo año. Al margen de las cenas de gala en restaurantes o los cotillones, muchas personas siguen optan por celebrar la Nochevieja en casa. Si te ha tocado ser el anfitrión esta vez y los preparativos de última hora se te han echado encima, puede que te interese saber hasta qué hora estarán abiertos los supemercados de Sevilla el 31 de diciembre.

En estas fechas de consumo por excelencia, las carnes y mariscos frescos vuelven a encontrarse entre los productos más cotizados para la cena de Nochevieja y la comida de Año Nuevo. Cabe recordar que el 31 de diciembre es día laborable, si bien la mayoría de comercios adelantará su hora de cierre, lo que deberás tener en cuenta por si necesitas algo a última hora. A continuación, repasamos los horarios de los supermercados de Sevilla para esta Nochevieja.

El Corte Inglés

La cadena más navideña por excelencia mantendrá un horario común a todos sus establecimientos esta Nochevieja: El Corte Inglés, Hipercor, Supercor y Supermercados El Corte Inglés abrirán de 10:00 a 20:00 horas este miércoles. En Sevilla esta norma rige para los hipermercados de Nervión Plaza o Duque de la Victoria, entre otros.

Carrefour

En el caso de Carrefour, podemos consultar a través del buscador de su web el horario que ha establecido cada una de las tiendas. Por ejemplo, los Carrefour Market de Nervión Plaza o Viapol abrirán de 9:00 a 19:00 horas.

Mercadona

La compañía valenciana también tendrá un horario reducido este 31 de diciembre que afectará a todos los establecimientos de la capital sevillana. Así, Mercadona recibirá desde las 09:00 hasta las 19:00 horas de este martes a aquellos clientes que deseen comprar ingredientes frescos y productos especiales para la cena de Nochevieja.

Lidl

La multinacional alemana cuenta asimismo con su propio buscador web en el que puedes consultar el horario de los establecimientos más cercanos. Aunque en el caso de sus supermercados en Sevilla, al parecer en todos regirá el mismo horario este 31 de diciembre: abrirán de 09:00 a 19:00 horas.

DIA

Cada franquicia de los supermercados DIA establece su propio horario de apertura, el cual se puede consultar a través del buscador de su página web. En el caso especial de Nochevieja nos encontramos con que la mayoría de sus tiendas en Sevilla abrirán de 09:00 a 18:00 horas. Este es el caso de los establecimientos ubicados en Pagés del Corro, Cabeza del Rey Don Pedro, plaza de la Gavidia, Marqués de Pickman o Avenida Luis Montoto.

Aldi y Mas

Al igual que ocurre con otros supermercados, Aldi ha establecido un horario especial para todos sus supermercados para Nochevieja. Así, este martes 31 de diciembre, sus tiendas en Sevilla abrirán de 09:00 a 19:00 horas: Avenida de Montes Sierra, Gonzalo Bilbao, Avenida de Miraflores o Duque de la Victoria, entre otros.

Por su parte, los supermercados Mas ubicados en Juan Carvallo, Fernández de Ribera o Doctor Pedro de Castro abrirán hasta las 19:30 horas.