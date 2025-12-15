El precio de las uvas sube casi un 40% en un mes, pero sigue por debajo del de la pasada Nochevieja: este es el supermercado donde están más baratas

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) se alzó hasta el 3% en noviembre de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los alimentos y las bebidas no alcohólicas han vuelto a tirar del carro de la inflación al encarecerse un 2,8% en el último año, principalmente, por el incremento de los aceites y grasas, los huevos y la carne. Las subidas de precios vuelve a suponer un desafío para los consumidores en vísperas de las navidades, cuando la cesta de la compra se llena de productos frescos y de temporada para las tradicionales cenas y comidas.

Un estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción revela que las uvas blancas sin pepitas, imprescindibles para Nochevieja, se han encarecido un 38% de media solo en el último mes. La entidad ha analizado la evolución del precio de este alimento entre principios de noviembre y principios de diciembre en las principales cadenas de supermercados. La mayor subida se ha registrado en Eroski, donde la bandeja de uvas blancas sin pepitas de 500 gramos ha pasado de costar 1,50 euros en noviembre a 2,69 euros en diciembre, lo que supone un 79,3% más.

Mientras, la uva de mesa ha pasado de 1,89€ a 2,49€ en Aldi (+31,75%) y de 1,89€ a 2,09€ en Carrefour (+10,58%). No obstante, este producto aucmula una bajada interanual del 6,8%, pues en diciembre de 2024 se llegó a pagar casi 3 euros por bandeja.

¿Cuáles son los alimentos que más se han encarecido en el último mes?

En este estudio, Facua se ha centrado en otros alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA entre enero de 2023 y diciembre de 2024: solo una minoría ha logrado esquivar las subidas. Desde el 1 de enero de 2025, el IVA de los alimentos básicos como frutas, verduras, harinas, huevos, legumbres, tubérculos, la leche o el aceite de oliva ha pasado del 2% al 4%. Mientras, el IVA de las pastas alimenticias y los aceites de semilla subió del 7,5% al 10%.

Tras las uvas blancas, la lechuga iceberg es el segundo alimento que más se ha encarecido en las últimas semanas, una media del 8,7%. Destaca el incremento del 32% registrado en Lidl, donde la pieza ha pasado de costar 0,75€ en noviembre a 0,99€ en diciembre. A continuación, le sigue la malla de 5 kilos de patatas, un 7,1% más cara que hace un mes. Este producto sube hasta un 50,6% en Carrefour, donde han pasado de 3,95€ a 5,95€.

El estudio de Facua también ha analizado la evolución de los siguientes alimentos:

1 kg de zanahorias, de 1,05€ a 1,11€ (+5,74%)

1 litro de aceite de oliva , de 7,06€ a 7,40€ (+4,72%)

, de 7,06€ a 7,40€ (+4,72%) 1 kg de cebollas, de 2,06€ a 2,14€ (+3,7%)

1 litro de aceite de girasol, de 2,11€ a 2,18€ (+3,4%)

1 litro de leche entera , de 1,12€ a 1,14€ (+1,67%)

, de 1,12€ a 1,14€ (+1,67%) 1 kg de arroz redondo, de 1,75€ a 1,77€ (+1,17%)

1 kg de lenteja pardina, de 3,69€ a 3,72€ (+0,74%)

1 kg de manzanas golden, de 2,03€ a 2,04€ (+0,69%)

1 kg de harina de trigo, de 1,17€ a 1,18€ (+0,46%)

1 docena de huevos , de 3,52€ a 3,51€ (-0,53%)

, de 3,52€ a 3,51€ (-0,53%) 1 kg de pera conferencia, de 2,18€ a 2,17€ (-0,69%)

1 kg de limones, de 2,39€ a 2,30€ (-3,56%)

1 kg de naranjas, de 7,61€ a 5,10€ (-33,06%)

Solo los champiñones laminados (1,72€), los ajos (2,22€) y los macarrones (1,28€) mantienen en diciembre idénticos precios con respecto al mes anterior.

Los huevos son el nuevo aceite de oliva

Facua ha analizado asimismo la variación anual de precios en estos mismos productos. De esta muestra se concluye que los huevos son el alimento que más se ha encareido con un incremento medio del 33,5%. Destaca especialmente la subida en Lidl, donde la docena en diciembre de 2024 se pagaba a 2,03€ frente a los 3,10€ actualmente. En contraste, el aceite de oliva es el producto que más ha bajado de precio en el último año, concretamente, un 34,7%.

En febrero de 2024, el Ministerio de Consumo envío a petición de Facua un requerimiento a las principales cadenas de supermercados e hipermercados para que acreditasen que las subidas que habían aplicado desde enero de 2023 a los precios de numerosos alimentos básicos no han implicado aumentos en sus márgenes de beneficio, una práctica prohibida durante la vigencia de la rebaja del IVA.

"Casi dos años después, Consumo no ha anunciado la apertura de ningún expediente sancionador pese a casos tan claros como las subidas de márgenes en el aceite de oliva denunciadas por la asociación", concluye Facua en un comunicado.