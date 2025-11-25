¿Cuánto nos cuesta encender las luces del árbol de Navidad en 2025?

Miles de hogares han desembalado ya la decoración navideña y, otros muchos, esperarán al puente de diciembre para poner el Belén o montar el árbol. Bolas, espumillón y, sobre todo, luces de colores adornarán un año más en nuestros salones y balcones para anunciar la llegada de las fiestas más esperadas del año. No obstante, las navidades son una época marcada por el incremento del consumo a cuenta de los regalos, las celebraciones y también de la factura eléctrica. En este sentido, ¿cuánto nos costará encender el árbol de Navidad en 2025?

El precio de kilovatio-hora (kWh) para buena parte de los consumidores está sometido a índices de referencia. La excepción se aplica a quienes hayan contratado una tarifa plana con una comercializadora del mercado libre, pues estos pagarán el mismo precio por encender las luces de Navidad independientemente de la hora.

Mientras, tanto los consumidores con tarifa indexada en el mercado libre, como los del mercado regulado, para los que el precio de la luz lo establece el Gobierno en base al precio del mercado mayorista, deben asegurarse de qué horas son más baratas y cuáles son las horas más caras si quieren evitar sorpresas en su próxima factura.

La madrugada, más barata que la tarde para encender las luces de Navidad

El Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) publica diariamente el precio de la electricidad en el mercado mayorista. Sobre estos datos se fijan las tarifas del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) entre los consumidores del mercado regulado. Desde el 11 de junio de 2025, el precio cambia cada 15 minutos, ya que se les facturará como un promedio de los cuatro precios por cada hora.

Así, se establecen por lo general tres franjas horarias con la siguiente denominación:

Las horas punta , las de mayor consumo eléctrico, generalmente durante el día (de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 entre semana)

, las de mayor consumo eléctrico, generalmente durante el día (de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 entre semana) Las horas valle , de menor consumo, generalmente durante la noche y los fines de semana (00:00 a 8:00 entre semana y festivos)

, de menor consumo, generalmente durante la noche y los fines de semana (00:00 a 8:00 entre semana y festivos) Las horas llana, con precios moderados, entre los horarios punta y valle (de 8:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 0:00 horas)

Por lo tanto, encender las luces de Navidad de 22:00 a 0:00 horas te permitirá ahorrar más que hacerlo entre las 20:00 y las 22:00 horas. En cualquier caso, conviene revisar qué tarifa tienes contratada y si tu comercializada pertenece al mercado libre o regulado.

¿Qué horas son más baratas para encender las luces de Navidad?

El precio medio de la luz para este martes, 25 de noviembre, será de 48,17€/MWh, un 41% más barata con respecto al año pasado. Cabe destacar que este dato corresponde al mercado mayorista y que el PVPC suele ser más elevado, ya que incluye los peajes de acceso destinados al mantenimiento de la red eléctrica, un margen destinado a la comercializadora y los impuestos correspondientes.

Las horas más caras son también a las que suelen encenderse las luces. Desde el atardecer, el momento con el precio más elevado será de 20:00 a 21:00 horas, con un precio de 102,11€/MWh, y la hora más económica, de 0:00 a 1:00 horas horas, cuando el precio caerá a 80,38€/MWh:

18:00 horas: 89,13€/MWh

19:00 horas: 99,83€/MWh

20:00 horas: 102,11€/MWh

21:00 horas: 96,28€/MWh

22:00 horas: 90,31€/MWh

23:00 horas: 86,60€/MWh

0:00 horas: 80,38€/MWh

¿Cómo calcular el coste de encender las luces de Navidad?

Para conocer el consumo de unas luces de Navidad, deberás revisar la etiqueta energética en la caja del producto. Imagina que:

Tienes una guirnalda de 100 bombillas LED que consume 5 vatios por hora (0,005 kWh)

La enciendes durante 30 días durante 6 horas al día, lo que suma un total de 180 horas en un mes

al día, lo que suma un total de 180 horas en un mes El precio medio del kilovatio-hora, en el momento de redactar este artículo, es de 0,13€ aproximadamente

Con ello, realiza la siguiente operación: 0,005 kWh * 0,13€ * 180 horas = 0,117€

En definitiva, encender cada tira de 100 LEDs incrementerá tu factura en unos 11 céntimos aproximadamente. A esta cifra habría que añadir otros costes como el alquiler del contados, los peajes de acceso o los impuestos como el IVA.