Facturas de la luz: claves para entender tu consumo real kilovatio a kilovatio

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), apenas un 11% de los consumidores sabe cómo interpretar la factura de la luz. El recibo mensual incluye conceptos como el consumo, la potencia contratada o los impuestos que se deben pagar. Los consumidores pagan asimismo a dos compañías, la distribuidora y la comercializadora, aunque las facturas agregen ese importe.

Leer correctamente la factura de la luz te ayudará a comprender mejor tus gastos y detectar oportunidades para ahorrar en tu consumo eléctrico. En este sentido, ¿qué conceptos se cobran y por qué?

La potencia y el consumo, datos clave en tu factura de la luz

Las facturas están encabezadas por un bloque relativo a los datos personales y al contrato con la empresa comercializadora. Algunos de los conceptos más habituales son los siguientes:

Titular: el nombre del titular del contrato

NIF/CIF: el NIF o DNI en caso de que sea una persona física, y el CIF si se trata de una empresa

Dirección del suministro: la dirección asociada al contrato

Código único de Punto de Suministro (CUPS): se trata de un código alfanumérico que identifica a cada vivienda o negocio

Número de contrato

Consumo de factura energética : el consumo en kWh que has hecho durante el periodo de facturación

: el consumo en kWh que has hecho durante el periodo de facturación Total de la factura y periodo de facturación: el importe de la factura y los días de consumo que se han facturado

Otros ítems que suelen aparecer reflejados son los datos técnicos del contador, la fecha de finalización del contrato o la información relativa a la domiciliación bancaria.

Cómo interpretar los costes, impuestos y otros conceptos de la factura de la luz

En lo que respecta a los costes, las facturas se desglosan de la siguiente manera:

El término fijo o término de potencia es un coste fijo que se paga por acceder a la red eléctrica. Para calcularlo se debe tener en cuenta la potencia contratada, que deberás pagar siempre independientemente del consumo generado.

es un coste fijo que se paga por acceder a la red eléctrica. Para calcularlo se debe tener en cuenta la potencia contratada, que deberás pagar siempre independientemente del consumo generado. El término de consumo es la parte variable y dependerá del consumo que hagas durante el periodo de facturación (kWh) y el precio del kilovatio-hora (€/kWh). Si tienes una tarifa plana, el precio del kilovatio-hora será siempre el mismo, en cambio, en las tarifas de luz con discriminación horaria deberán aparecer desglosados los diferentes precios y consumos de cada tramo.

Asimismo, la factura de la luz incluye otros conceptos:

Equipos de medida: se trata del pago por el alquiler del contador en base a un importe fijo y diario, por lo que puede variar según la duración del periodo de facturación

en base a un importe fijo y diario, por lo que puede variar según la duración del periodo de facturación Los peajes de acceso , que cubren los costes de transporte y distribución de la electricidad a través de la red eléctrica y que se abonan a la distribuidora

, que cubren los costes de transporte y distribución de la electricidad a través de la red eléctrica y que se abonan a la distribuidora Impuesto eléctrico , que se calcula como un porcentaje sobre la suma de los términos fijo y de consumo

, que se calcula como un porcentaje sobre la suma de los términos fijo y de consumo IVA, el impuesto sobre el Valor Añadido, del 21% sobre el resto de conceptos

¿Qué significa 'lectura estimada' en la factura de la luz?

En general, las facturas incluyen datos sobre las lecturas del consumo eléctrico, al principio y al final del periodo de facturación. La lectura puede expresarse de las siguientes formas:

Lectura real , cuando la distribuidora envía la lectura del contador a la comercializadora

, cuando la distribuidora envía la lectura del contador a la comercializadora Lectura estimada , cuando la distribuidora no envía la lectura del contador y aparece una estimación basada en el historial de consumo

, cuando la distribuidora no envía la lectura del contador y aparece una estimación basada en el historial de consumo Autolectura, en caso de que el consumidor envíe directamente la lectura de su contador

La factura se suele complementar con otros apartados como el destino del importe de la factura, el origen de la energía generada o el impacto ambiental de la comercializadora.