Estos son los alimentos que más han subido de precio a las puertas de Navidad

El encarecimiento de la cesta de la compra continúa siendo un desafío para los hogares españoles, especialmente en la antesala de la campaña navideña, cuando el consumo se dispara. Aunque la fase más intensa de la inflación parece haber quedado atrás, muchos productos básicos siguen registrando incrementos notables, acumulados sobre subidas anteriores que los salarios no han conseguido compensar.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi una veintena de los 55 grupos de alimentos que monitoriza el organismo subieron más de un 5% interanual en octubre, una señal de que la presión sobre los precios aún no se ha disipado.

Entre los productos que más se han encarecido destaca, en primer lugar, el huevo, cuyo precio se eleva un 22,5% respecto al mismo mes del año anterior debido a la crisis de gripe aviar. Le sigue el café, con un aumento del 19,4%, mientras que la carne de vacuno registra un incremento del 17,8%. También suben con fuerza el chocolate (16,1%) y los aceites vegetales distintos del de oliva, que lo hacen en un 15,3%.

Otros alimentos muestran igualmente avances importantes: el cacao y el chocolate en polvo aumentan un 12,7%, los despojos comestibles un 8,1%, y la carne de ovino y caprino un 7,7%. Completa la lista el pescado fresco o refrigerado (7,2%) y la mantequilla, con un 7,1% más que hace un año.

Estas subidas llegan en el peor momento posible para los consumidores: justo antes de Navidad, un período en el que productos como la carne, el pescado, el chocolate o el cacao tienen una demanda especialmente alta. Estos dos últimos, además, son ingredientes fundamentales en numerosos turrones, bombones y dulces típicos de estas fechas, por lo que el encarecimiento se trasladará previsiblemente al precio final de muchos de estos artículos estacionales.

Con este panorama, las familias afrontan una campaña navideña marcada por la persistencia de la inflación alimentaria, que obliga a revisar presupuestos y a comparar más que nunca para evitar que el aumento del coste de los alimentos desequilibre la economía doméstica.