Solo el 30% de los productos bajó de precio el pasado Black Friday, según la OCU: "Claves para aprovechar las ofertas sin caer en trampas comerciales"

El 28 de noviembre se celebra el Black Friday, la popular fiesta del consumo que invita a adelantar las compras navideñas. En este sentido, son muchas las personas que tantean los descuentos disponibles, con el fin de encontrar aquello que buscan al mejor coste. Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha vuelto a expresar una vez más su preocupación ante la falta de "rebajas reales" en muchos casos.

"El año pasado, sobre más de 15.000 precios en 60 tiendas online de electrónica y electrodomésticos, solo un 30% de los productos bajó de precio durante el Black Friday", tal y como revela el reciente análisis realizado por la entidad. Para ello, la Organización tomó como referencia los valores mínimos de septiembre y octubre "previos a la campaña de rebajas de noviembre". Estos datos reflejan una mala práctica que la OCU ya había denunciado con anterioridad, abogando directamente a lo dispuesto en la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista.

El precio anterior debe ser el más bajo de los últimos 30 días

A pesar del reducido porcentaje de los productos rebajados, un 43% resultó ser todavía más caro. "Frente a los descuentos publicitados, muchas de las promociones no suponen una rebaja real, lo que genera una percepción de engaño entre los consumidores", explica la OCU. Ahora bien, ¿qué contempla exactamente el marco legislativo?

El artículo 20.1 de la citada ley establece que "siempre que se oferten artículos con reducción de precio, deberá figurar con claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior junto con el precio rebajado". Asimismo, se entiende por precio anterior "el más bajo aplicado en los 30 días previos" a la fecha del descuento. Es decir, al 28 de noviembre en este caso.

No obstante, la OCU ha detectado que "numerosos comercios online calculan los descuentos en base a precios anteriores arbitrarios, como el recomendado por el fabricante", que en muchos casos ni si quiera ha llegado a aplicarse. Por lo tanto, se trata de una práctica que "vulnera la normativa y contribuye a la desconfianza generalizada".

Claves para aprovechar el Black Friday

Ante esta realidad, la Organización vuelve a dirigirse al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para instarle a tomar medidas contra este tipo de irregularidades. Mientras tanto, alega la duda que ya recae en una gran parte de los consumidores. Según una encuesta, "el 67% cree que algunas tiendas aumentan los precios semanas antes del Black Friday para simular descuentos. Además, unn 38% considera que los precios durante estas campañas son iguales o incluso más altos que en otros momentos del año". A pesar de ello, el 71% sigue pensando que merece la pena realizar sus compras en este momento.

Una vez más, la OCU recuerda a todas las personas la importancia de planear las compras, para evitar gastos impulsivos; y, sobre todo, "registrar precios con antelación, comparar ofertas y desconfiar de los descuentos excesivos". Todo ello es "clave para aprovechar el Black Friday sin caer en trampas comerciales"