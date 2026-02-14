‘Turista’ es pegajosa

La segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 fue un revulsivo respecto a lo mostrado en el certamen en su primera noche. Fue una gala emocionante por la igualdad. Se quedó fuera el más curtido, Funambulista, con Sobran gilip**as. The Quinquis y su rumbeo de barrio a lomos de una moto por el aire accedían a la final por méritos propios cuando no contaban en las estimaciones.

Entre los seis clasificados estuvieron los dos sevillanos: Rosalinda y su potente Mataora, lo más aplaudido de la noche con su potente flamenco reivindicativo; y la también sorpresa de Dani J y su bachateo, una inspiración salsera urbana muy conseguida.

Si la primera gala pecó de oscuridad, el espectáculo del jueves fue más diverso. Hubo videoclips en movimiento. El escenógrafo Sergio Jaén, ganador de Eurovisión 2025, creó fantasías en movimiento. Una de ellas con la que va a ser una de las canciones de este verano sin duda: Turista, de Asha (sí, es de origen marroquí, encantadoramente española). Un montaje muy conseguido. Es curioso que en pleno caos de los trenes sea una canción ambientada en un vagón la que destaque más de la fase previa de Benidorm. Es más pegajosa más que pegadiza, con el sonsonete del estribillo que se clava en el tímpano (la, ra, lá), con una deliciosa melodía de mandolina.

Este año se va a escuchar mucho este Turista, pase lo que pase en la final de hoy. No vamos a Eurovisión pero ese montaje de musical romántico a lo La, La Land plantaría cara en un festival que ahora no apetece.