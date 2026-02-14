Inmobiliario cotizado europeo

El sector inmobiliario europeo ha superado el ajuste de valoraciones de 2022-2023 y está consolidando una recuperación gradual de los precios y de las rentas, pero continúa cotizando a PER 13,5x con una rentabilidad por dividendos del 4% y un descuento medio del 28% respecto al NAV. Los índices de inmobiliarias cotizadas están dominados por oficinas y retail. El segmento retail (sobre todo centros comerciales) ha liderado la recuperación bursátil reciente del sector, después de resultar especialmente impactado por la pandemia y por tener que vender activos para reducir su endeudamiento. Las oficinas descuentan la recuperación cíclica y han estado impulsadas por la revalorización en Suiza tras la vuelta de los tipos a 0%.

El segmento de centros de datos (con empresas como Merlin Properties, Segro y Tritax) y logístico, continuarán impulsados por la fuerte demanda, y presentan las mejores oportunidades junto al residencial. Este último se beneficia de la alta demanda y precios, con la carestía de la vivienda afectando a la mayoría de los países. Los residenciales están lastrados por el aumento de los descuentos en Alemania y Reino Unido. Logística ha corregido la prima sobre NAV y vuelve a cotizar con descuento.

La gran mayoría de las inmobiliarias europeas cotizan con descuento respecto al valor de sus activos, salvo Neinor Homes (en plena integración de Aedas y con un fuerte crecimiento del negocio) y las oficinas Prime de Suiza. El descuento parece excesivo en el caso de los tenedores de vivienda en alquiler, sobre todo en Alemania, con riesgos regulatorios acotados y con visibilidad respecto a su modesto crecimiento de los ingresos y de los beneficios.