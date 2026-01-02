Todo sobre el Heraldo Real de Sevilla 2026: fecha, horario, recorridos y última hora sobre la predicción del tiempo

El recorrido del Heraldo Real ha sido modificado con motivo de las obras en el centro de la ciudad.

Sevilla se prepara para una de sus tradiciones navideñas más singulares. El Ateneo organiza un año más la salida de los heraldos y carteros reales para anunciar la llegada de los Reyes Magos en vísperas de la Cabalgata. Así, el Heraldo Real se encarga de recoger las llaves de la ciudad y la venia del alcade para que los Reyes Magos puedan cumplir su misión, mientras los carteros recogen las últimas cartas de los niños y niñas más rezagados. La cita tendrá lugar este domingo 4 de enero a las 17:45 horas, a expensas de la evolución de la predicción meteorológica.

El Heraldo Real de Sevilla este 2026 será Sergio García Real, empresario que ha dedicado toda su vida al sector textil. Con una dilatada trayectoria como jefe de ventas en varias empresas a nivel nacional, desde hace 12 años dirige el negocio familiar. Hermano del Gran Poder, Museo, Esperanza de Triana y de la Estrella, García ha participado activamente desde su infancia a las tradiciones de Sevilla.

¿Cuál es el recorrido del Heraldo Real de Sevilla este 2026?

El Cortejo del Heraldo Real estará formado por un séquito de pajes y beduinos, que vendrá precedido por la agrupación musical Virgen de los Reyes. Desfilarán junto al Heraldo el Escuadrón de Acompañamiento de la Policía Nacional a caballo y carros con camellos. La agrupación musical Cigarreras Juvenil será la encargada de cerrar el cortejo.

El Ayuntamiento y el Ateneo de Sevilla han acordado ajustar los recorridos del Heraldo Real y de la Cabalgata de Reyes Magos debido a los cortes por obras que se están realizando en diversas calles del centro de la ciudad. El acuerdo entre ambas instituciones procura la seguridad y el adecuado desarrollo de los desfiles.

Como es habitual, el Heraldo Real iniciará su recorrido en la sede del Ateneo en la calle Orfila a las 17:45 horas de este domingo 4 de enero. Desde este punto se dirigirá a las siguientes plazas, calles y avenidas:

Javier Lasso de la Vega

Tarifa

Santa María de Gracia

Campana

Sierpes

Sagasta

Plaza del Salvador

Álvarez Quintero

Manuel Cortina

Francisco Bruna

Plaza de San Francisco

Hernando Colón

Alemanes

Placentines

Plaza Virgen de los Reyes

Plaza del Triunfo

Fray Ceferino González

Avenida de la Constitución

Ayuntamiento

Nuevo recorrido del Heraldo Real 2026. Fuente: Ateneo de Sevilla / Departamento de Infografía

En su parada en el Ayuntamiento de Sevilla, el Heraldo Real se reunirá con el alcalde, José Luis Sanz, quien le hará entrega de las llaves de la ciudad y le concederá la venia para que los Reyes Magos puedan traer los regalos a todos los niños y niñas de la ciudad. Alrededor de las 19:00 horas, la comitiva emprenderá su recorrido de vuelta hacia la Docta Casa:

Plaza Nueva

Méndez Núñez

Plaza de la Magdalena

O’Donnell

Campana

Santa María de Gracia

Tarifa

Javier Lasso de la Vega

Orfila

El Ateneo de Sevilla facilitará el geoposicionamiento en tiempo real del Heraldo a través de su aplicación oficial durante la tarde del 4 de enero, como viene haciendo en los últimos años. El Heraldo Real finalizará su recorrido tres horas después, a las 20:45 aproximadamente.

¿Qué tiempo hará durante la salida del Heraldo Real en Sevilla?

En 2025, el Ateneo de Sevilla adelantó 24 horas la salida del Heraldo Real y la Cabalgata de Reyes Magos por primera vez en 106 años de historia por la situación meteorológica. A la espera de lo que pueda ocurrir este año, la capital hispalense aguarda la llegada de la borrasca Francis, que dejará cielos cubiertos y precipitaciones que podrán ser localmente fuertes y persistentes desde la tarde del viernes 2 de enero y a lo largo de todo el fin de semana. No obstante, durante la tarde del domingo 4, tanto Aemet como Meteored apuntan a una probabilidad de precipitación del 50%.

Recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026

Nuevo itinerario de la Cabalgata de Reyes Magos 2026. Fuente: Ateneo de Sevilla / Departamento de Infografía

Por su parte, la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla comenzará el lunes 5 de enero a las 16:15 horas en el Rectorado de la Universidad de Sevilla y realizará el siguiente itinerario: