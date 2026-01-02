Todo sobre el Heraldo Real de Sevilla 2026: fecha, horario, recorridos y última hora sobre la predicción del tiempo
El emisario de los Reyes Magos estará acompañado por un séquito de pajes y beduinos, camellos y la Policía Nacional a caballo
Sevilla se prepara para una de sus tradiciones navideñas más singulares. El Ateneo organiza un año más la salida de los heraldos y carteros reales para anunciar la llegada de los Reyes Magos en vísperas de la Cabalgata. Así, el Heraldo Real se encarga de recoger las llaves de la ciudad y la venia del alcade para que los Reyes Magos puedan cumplir su misión, mientras los carteros recogen las últimas cartas de los niños y niñas más rezagados. La cita tendrá lugar este domingo 4 de enero a las 17:45 horas, a expensas de la evolución de la predicción meteorológica.
El Heraldo Real de Sevilla este 2026 será Sergio García Real, empresario que ha dedicado toda su vida al sector textil. Con una dilatada trayectoria como jefe de ventas en varias empresas a nivel nacional, desde hace 12 años dirige el negocio familiar. Hermano del Gran Poder, Museo, Esperanza de Triana y de la Estrella, García ha participado activamente desde su infancia a las tradiciones de Sevilla.
¿Cuál es el recorrido del Heraldo Real de Sevilla este 2026?
El Cortejo del Heraldo Real estará formado por un séquito de pajes y beduinos, que vendrá precedido por la agrupación musical Virgen de los Reyes. Desfilarán junto al Heraldo el Escuadrón de Acompañamiento de la Policía Nacional a caballo y carros con camellos. La agrupación musical Cigarreras Juvenil será la encargada de cerrar el cortejo.
El Ayuntamiento y el Ateneo de Sevilla han acordado ajustar los recorridos del Heraldo Real y de la Cabalgata de Reyes Magos debido a los cortes por obras que se están realizando en diversas calles del centro de la ciudad. El acuerdo entre ambas instituciones procura la seguridad y el adecuado desarrollo de los desfiles.
Como es habitual, el Heraldo Real iniciará su recorrido en la sede del Ateneo en la calle Orfila a las 17:45 horas de este domingo 4 de enero. Desde este punto se dirigirá a las siguientes plazas, calles y avenidas:
- Javier Lasso de la Vega
- Tarifa
- Santa María de Gracia
- Campana
- Sierpes
- Sagasta
- Plaza del Salvador
- Álvarez Quintero
- Manuel Cortina
- Francisco Bruna
- Plaza de San Francisco
- Hernando Colón
- Alemanes
- Placentines
- Plaza Virgen de los Reyes
- Plaza del Triunfo
- Fray Ceferino González
- Avenida de la Constitución
- Ayuntamiento
En su parada en el Ayuntamiento de Sevilla, el Heraldo Real se reunirá con el alcalde, José Luis Sanz, quien le hará entrega de las llaves de la ciudad y le concederá la venia para que los Reyes Magos puedan traer los regalos a todos los niños y niñas de la ciudad. Alrededor de las 19:00 horas, la comitiva emprenderá su recorrido de vuelta hacia la Docta Casa:
- Plaza Nueva
- Méndez Núñez
- Plaza de la Magdalena
- O’Donnell
- Campana
- Santa María de Gracia
- Tarifa
- Javier Lasso de la Vega
- Orfila
El Ateneo de Sevilla facilitará el geoposicionamiento en tiempo real del Heraldo a través de su aplicación oficial durante la tarde del 4 de enero, como viene haciendo en los últimos años. El Heraldo Real finalizará su recorrido tres horas después, a las 20:45 aproximadamente.
¿Qué tiempo hará durante la salida del Heraldo Real en Sevilla?
En 2025, el Ateneo de Sevilla adelantó 24 horas la salida del Heraldo Real y la Cabalgata de Reyes Magos por primera vez en 106 años de historia por la situación meteorológica. A la espera de lo que pueda ocurrir este año, la capital hispalense aguarda la llegada de la borrasca Francis, que dejará cielos cubiertos y precipitaciones que podrán ser localmente fuertes y persistentes desde la tarde del viernes 2 de enero y a lo largo de todo el fin de semana. No obstante, durante la tarde del domingo 4, tanto Aemet como Meteored apuntan a una probabilidad de precipitación del 50%.
Recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026
Por su parte, la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla comenzará el lunes 5 de enero a las 16:15 horas en el Rectorado de la Universidad de Sevilla y realizará el siguiente itinerario:
- Universidad de Sevilla (C/ Palos de la Frontera)
- Glorieta de San Diego
- Avenida del Cid
- Plaza Don Juan de Austria
- Menéndez y Pelayo
- Recaredo
- María Auxiliadora
- Ronda de Capuchinos
- Muñoz León
- Resolana
- Feria
- Correduría
- Plaza de Europa
- Trajano
- Plaza del Duque de la Victoria
- Plaza de la Campana
- O’Donnell
- Plaza de la Magdalena
- Murillo
- San Pablo
- Reyes Católicos
- Puente de Isabel II
- Plaza del Altozano
- San Jacinto
- Esperanza de Triana
- República Argentina
- Plaza de Cuba
- Asunción
- Virgen de Luján
- Glorieta de las Cigarreras
- Puente de los Remedios
- Glorieta de los Marineros Voluntarios
- Paseo de las Delicias
- Avenida de Roma
- Palos de la Frontera
